Результати аудиту української економіки

Результати аудиту української економіки

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Укрінформ
Кабінет Міністрів представляє економічний аудит країни та економічну візію до 2030 року.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, презентація відбувається в Києві.

Першим на презентації виступив президент України Володимир Зеленський.

Захід відбувається з дотриманням карантинних обмежень, зокрема усі присутні - в масках та дотримуються соцдистанції, на вході пройшли температурний скринінг.

Презентація Аудиту економіки країни / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Як повідомлялося, Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету міністрів 4 листопада заявив, що економічний прорив України є амбітною ціллю уряду.

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Він також повідомляв, що для швидкого відновлення української економіки Кабмін розробив візію економічного розвитку країни до 2030 року. Шмигаль наголошував, що за прогнозами уряду українська економіка почне відновлюватись з 2021 року за рахунок державних інвестицій та підтримки бізнесу.

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