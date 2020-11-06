Результати аудиту української економіки

Захід відбувається з дотриманням карантинних обмежень, зокрема усі присутні - в масках та дотримуються соцдистанції, на вході пройшли температурний скринінг.

Презентація Аудиту економіки країни / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Як повідомлялося, Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету міністрів 4 листопада заявив, що економічний прорив України є амбітною ціллю уряду.

Він також повідомляв, що для швидкого відновлення української економіки Кабмін розробив візію економічного розвитку країни до 2030 року. Шмигаль наголошував, що за прогнозами уряду українська економіка почне відновлюватись з 2021 року за рахунок державних інвестицій та підтримки бізнесу.