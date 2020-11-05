Аудит Держрезерву підтвердив тотальне розкрадання запасів - Мінекономіки

Аудит Державного агентства резерву України підтвердив зникнення тисяч тонн запасів, катастрофічний технічний стан підприємств і багатомільйонні фінансові махінації.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

«Напівпорожні склади, зникнення тисяч тонн запасів у невідомому напрямку, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень, катастрофічний технічний стан підприємств, господарський безлад і багатомільйонні фінансові махінації - це перелік лише деяких основних пунктів з висновку Держаудитслужби, яка проводила ревізію Держрезерву», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що масштабна ревізія із залученням усіх компетентних органів відбувалася вперше за останні роки за ініціативи Мінекономіки та за дорученням Кабінету Міністрів.

“Те, що відбувається в Держрезерві, є неприпустимим. Ще навесні, коли я тільки прийшов в міністерство і почав дізнаватися про кричущі факти діяльності Держрезерву, ми ініціювали перевірку. <...> Ситуацію з Держрезервом, яку ми бачимо зараз, треба докорінно змінювати", - наголосив міністр економіки Ігор Петрашко.

Так, за результатами перевірок наявності зернових запасів, виявлено факти псування зерна і неможливості його подальшого використання навіть для кормів - на суму 35,5 млн гривень.

Причиною цього у міністерстві називають недбале та неналежне зберігання без дотримання будь-яких регламентів. До прикладу, терміни зберігання зернової продукції становлять 2 роки, тоді як "маса зерна на держпідприємствах - продукція 2010-2011 років".

Нестача зерна лише на одному з підприємств Держрезерву сягала 27,9 млн гривень. У міністерстві зауважили, що це вартість зерна в цінах на момент його закладки. Тобто, на сьогодні сума збитків може бути вищою.

Крім того, за результатами перевірки зберігання продуктів харчування виявлено, що на підприємствах зберігаються товари продовольчої групи, терміни придатності яких вже давно закінчилися.

"Таких прострочених товарів, які можуть бути лише утилізовані, нараховується на суму понад 100 млн грн. Також на підприємствах є прострочені товари непродовольчої групи на суму 200 млн грн", - зазначили в міністерстві.

Пресслужба інформує, що у фінансово-господарській діяльності підприємств Держрезерву сума порушень становила 31,4 млн грн. Також ревізія виявила порушення законодавства при здійсненні публічних закупівель без укладання договорів.

Наразі матеріали ревізії передано в НАБУ, СБУ та до Національної поліції.

Як повідомляв Укрінформ, 11 серпня у Києві правоохоронці затримали організатора схеми розкрадання майна - радника директора одного з держпідприємств Держрезерву - під час отримання хабаря в 1 млн грн. Підозрюваний вимагав хабар за надання підроблених документів, які надають право отримати зерно зі складів держпідприємства.

Підозрюваного, як повідомив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол, суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

Також наприкінці вересня 2020 року Департамент стратегічних розслідувань НПУ повідомив чотирьом посадовцям хлібокомбінату на Миколаївщині про підозри щодо привласнення 158 тонн зерна з Держрезерву вартістю 946 тис. грн.