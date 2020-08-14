Розкрадання майна з Держрезерву: організатора схеми відправили під домашній арешт

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт радника директора одного з держпідприємств Державного агентства резерву, якого затримали під час отримання 1 мільйона гривень неправомірної вигоди.

Про це у Фейсбуці повідомив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол, передає Укрінформ.

“11 серпня співробітники Нацполіції затримали радника директора одного з держпідприємств Державного агентства резерву під час отримання 1 мільйона гривень неправомірної вигоди. Підозрюваний вимагав хабар за надання підроблених документів, які надають право отримати зерно зі складів державного підприємства. Пригадуєте той сюжет, коли миші з’їли сотні тисяч тонн зерна? А вже 13 серпня, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва О.А.Білоцерківцем обрано відносно підозрюваного, обвинуваченого по декількох резонансних кримінальних провадженнях, цілодобовий домашній арешт”, - поінформував Апостол.

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Раніше у МВС повідомляли, що 11 серпня у Києві правоохоронці затримали організатора схеми розкрадання майна - радника директора одного з держпідприємств Держрезерву затримали під час отримання 1 000 000 гривень хабаря.

Уточнювалося, що підозрюваний вимагав хабар за надання підроблених документів, які надають право отримати зерно зі складів державного підприємства.