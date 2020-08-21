СБУ викрила розкрадання зерна з Держрезерву на 2,5 мільйона
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Оперативники СБУ встановили, що до складу злочинної групи входили троє посадовців однієї з державних хлібних баз Харківської області.
За даними слідства, протягом 2018-2019 років директор підприємства, начальник елеватора та керівник охорони незаконно заволоділи та реалізували майже 250 тонн соняшника та пшениці на загальну суму понад 2,4 мільйона гривень.
Зазначається, що судово-економічна експертиза, яка була проведена у межах кримінального провадження, підтвердила нестачу зерна і завдані державі збитки.
«Наразі всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна», - уточнюється у повідомленні.
Документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.