Сєвєродонецьку фірму СБУ викрила на порушенні еконорм під час утилізації відходів

Сєвєродонецьку фірму СБУ викрила на порушенні еконорм під час утилізації відходів

Укрінформ
Співробітники Служби безпеки України викрили фірму із Сєвєродонецька на порушенні екологічних норм під час утилізації небезпечних відходів, у тому числі з лікарень, що протидіють COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Викрита комерційна структура – єдине в регіоні підприємство, яке спеціалізується на поводженні із забруднюючими речовинами. Фірма має договори на утилізацію відходів із кількома десятками підприємств та комунальних закладів регіону. За умовами контрактів структура зобов`язана здійснювати вивезення і сортування токсичних речовин, а також їх транспортування для подальшої переробки чи знищення на потужностях інших вітчизняних підприємств. Натомість із початку цього року комерсанти припинили виконували умови договорів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за цей час полігон підприємства, що знаходиться за 100 метрів від житлових масивів Новодружеська, перетворився у звалище токсичних предметів. У безпосередній близькості від домівок містян накопичились тонни відпрацьованих небезпечних речовин, зокрема й відходів з опорного медзакладу із протидії коронавірусній інфекції.

«Ініційована СБУ перевірка показала, що через таку ситуацію відбулось забруднення екосистеми регіону, що становить загрозу здоров’ю громадян. Крім того це є порушенням Угоди про Асоціацію з ЄС, за якою Україна має впровадити європейські стандарти у сфері управління відходами», - уточнюється у повідомленні.

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Наразі підприємству визначено строки для приведення діяльності у відповідність до ліцензійних умов та ліквідації наслідків зловживань. Якщо виконавець не виконає зобов`язань, то він буде позбавлений ліцензії та притягнений до кримінальної відповідальності.

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