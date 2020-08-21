Сєвєродонецьку фірму СБУ викрила на порушенні еконорм під час утилізації відходів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
«Викрита комерційна структура – єдине в регіоні підприємство, яке спеціалізується на поводженні із забруднюючими речовинами. Фірма має договори на утилізацію відходів із кількома десятками підприємств та комунальних закладів регіону. За умовами контрактів структура зобов`язана здійснювати вивезення і сортування токсичних речовин, а також їх транспортування для подальшої переробки чи знищення на потужностях інших вітчизняних підприємств. Натомість із початку цього року комерсанти припинили виконували умови договорів», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за цей час полігон підприємства, що знаходиться за 100 метрів від житлових масивів Новодружеська, перетворився у звалище токсичних предметів. У безпосередній близькості від домівок містян накопичились тонни відпрацьованих небезпечних речовин, зокрема й відходів з опорного медзакладу із протидії коронавірусній інфекції.
«Ініційована СБУ перевірка показала, що через таку ситуацію відбулось забруднення екосистеми регіону, що становить загрозу здоров’ю громадян. Крім того це є порушенням Угоди про Асоціацію з ЄС, за якою Україна має впровадити європейські стандарти у сфері управління відходами», - уточнюється у повідомленні.
Наразі підприємству визначено строки для приведення діяльності у відповідність до ліцензійних умов та ліквідації наслідків зловживань. Якщо виконавець не виконає зобов`язань, то він буде позбавлений ліцензії та притягнений до кримінальної відповідальності.