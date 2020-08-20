СБУ заблокувала "схему" мінімізації податків на 12 мільйонів

Служба безпеки України викрила міжрегіональний центр мінімізації податкових платежів, який «обслуговував» великих сільгоспвиробників з кількох областей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Організатором центру виявився київський бізнесмен, який займається реалізацією пального. Він створив низку фіктивних фірм, через які, використовуючи фізичних осіб-підприємців, реалізовував пальне за готівку. Проте за офіційними документами продукція нібито зберігалася на нафтобазі комерсанта у Житомирській області. Це дозволяло зловмиснику штучно відображати у звітності наявність залишків продукції.

Зазначається, що потім бухгалтери виготовляли документацію для фіктивного продажу пального клієнтам центру. Цей механізм дозволяв «покупцям» протиправно мінімізувати сплату податків до державного бюджету. Адже за документацією пальне реалізовували за завищеними цінами, що штучно і суттєво збільшувало витрати аграріїв на вирощування та збір сільгосппродукції.

За інформацією СБУ, серед клієнтів центру – великі приватні та державні агропромислові підприємства.

За попередніми підрахунками спеціалістів, упродовж 2019-2020 років фігуранти кримінального провадження «допомогли» аграріям у формуванні незаконного податкового кредиту з ПДВ на понад 12 мільйонів гривень. Організатори центру отримували за свої «послуги» 5-6% від суми.

«Правоохоронці провели шість одночасних обшуків на Житомирщині, Київщині та у столиці. Вилучено оргтехніку зі сформованими документами, первинну бухгалтерську документацію та чорнові записи ділків», - указується у повідомленні. Читайте також: СБУ викрила "схеми" заниження вартості імпорту на мільйони гривень

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків або зборів, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.