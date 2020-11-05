Україна бере участь у китайській виставці імпортних товарів СІІЕ

Українська делегація на чолі з послом у Китаї Сергієм Камишевим бере участь у ІІІ Китайській міжнародній виставці імпортних товарів (СІІЕ), яка відкрилася 5 листопада у Шанхаї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства України в КНР.

“Під час візиту, окрім відвідання виставки, запланована також участь делегації України у низці форумів, конференцій, двосторонніх зустрічей з представниками офіційних і бізнес кіл Китаю”, - йдеться у повідомленні.

У диппредставництві поінформували, що напередодні Камишев разом із послами інших країн та керівництвом Китаю взяли участь у церемонії відкриття СІІЕ. Роботу виставки відкрив в онлайн режимі глава КНР Сі Цзінпін.

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На колективному стенді ТПП України нашу державу на СІІЕ представляють Державна продовольчо-зернова корпорація України ДПЗКУ, українські трейдингові компанії Fulon та Ocean Foods.

Виставка є першим в світі подібним заходом національного рівня, присвяченим виключно імпорту. У зв’язку із заходами безпеки через епідемію коронавірусу представлення іноземних делегацій та бізнесу цього року відбувається в основному за допомогою їхніх китайських компаній-партнерів або власних представництв в КНР.

Виставка СІІЕ триватиме до 10 листопада.

Фото: china.mfa.gov.ua