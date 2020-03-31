Державна зернова корпорація запустить виробництво борошна на 4 підприємствах

Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) цього тижня запустить виробництво борошна на чотирьох підприємствах задля забезпечення продовольчої безпеки країни в період карантину та боротьби з COVІD-19..

Про це повідомляє пресцентр АТ «ДПЗКУ».

"Вже цього тижня ДПЗКУ запустить виробництво борошна на чотирьох власних підприємствах в Житомирській, Львівській, Сумській та Тернопільській областях, для забезпечення поточного попиту на внутрішньому ринку. В квітні корпорація планує виробити близько 15 тис. тонн готової продукції", - йдеться у повідомленні.

У разі виникнення необхідності, ДПЗКУ готова до одночасного запуску всіх своїх виробничих потужностей. Запаси продовольчої пшениці на елеваторах ДПЗКУ складають більше 100 тис. тонн. Такого обсягу вистачить для максимального завантаження всіх борошномельних підприємств корпорації протягом трьох місяців.

До активів ДПЗКУ входять 10 борошномельних підприємств у 7 регіонах України загальною виробничою потужністю 1000 тонн готової продукції на добу. Все обладнання є технічно справним та готове до безперебійної роботи.

«Запасів продовольчої пшениці на елеваторах корпорації достатньо для забезпечення безперебійних поставок борошна на внутрішній ринок до початку червня, тобто до початку надходження зерна нового врожаю, яке вже частково закуплено в рамках нашої форвардної програми, - прокоментував директор комерційного департаменту ДПЗКУ Іван Мащенко.