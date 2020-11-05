До проєкту бюджету-2021 надали понад дві тисячі пропозицій - Марченко

Законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2021 рік" є цілком збалансованим і реальним для виконання.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час презентації держбюджету на наступний рік сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Проєкт є цілком збалансованим і реальним для виконання. Це не просто фінансовий кошторис, а інструмент розвитку та зростання країни. У бюджеті передбачено достатньо для фінансування всіх пріоритетних напрямів держави. Ми зможемо впоратись із коронакрикризою та забезпечити фінансову стабільність",- сказав Марченко.

Він зазначив, що народні депутати надали понад 2 тисячі пропозицій до проєкту держбюджету на 2021 рік. Також було запропоновано збільшити видатки на 20 млрд грн.

"Йдеться про додаткове фінансування: розвитку територій - 4,3 млрд грн, інфраструктурних проєктів - 7,5 млрд, культури та спорту - 3 млрд грн, охорони здоров'я - 2 млрд грн, підтримки аграріїв - 500 млн грн, соціальний захист - 200 млн грн", - зазначив Марченко.

Він додав, що в уряді продовжать шукати можливості для забезпечення заробітних плат прокурорів та правоохоронних органів.

Як повідомляв Укрінформ, 14 вересня проєкт держбюджету-2021 вчасно було подано до Верховної Ради для опрацювання та підготовки до розгляду у першому читанні.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу, парламент має до 1 грудня ухвалити цей документ у цілому як закон.

Проєктом держбюджету-2021 передбачено зростання ВВП на рівні 4,6%, споживча інфляція на рівні 7,3%, рівень державного боргу до ВВП закладається на рівні 64,6%. Середньорічний курс долара на 2021 рік, за яким розраховується державний бюджет, становить 29,1 грн за долар.

Доходи бюджету плануються на рівні 1,071 трлн грн, а видатки - 1,35 трлн грн. Дефіцит становить 270,4 млрд грн, або 6% ВВП.

Фото: Рада