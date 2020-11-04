Рада «завернула» законопроєкт про касові апарати для «спрощенців»

Верховна Рада відправила на повторне перше читання законопроєкт про відтермінування введення касових апаратів для «спрощенців».

Як передає кореспондент Укрінформу, таке рішення підтримали 254 нардепи.

Для ухвалення законопроєкту №4313 "Про внесення змін до розділу ХХ "Прикінцеві та перехідні положення" Податкового кодексу України та інших законодавчих актів про перенесення термінів набрання чинності норм щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг" у першому читанні депутатам забракло голосів. За це проголосували 212 парламентаріїв при мінімально необхідних 226.

"Метою вказаного законопроєкту є перенесення норм щодо обов’язкового застосування РРО та/або програмного РРО суб’єктами господарювання при здійсненні розрахункових операцій, а також спеціальний порядок розгляду скарг покупців «кешбеку» до 01.01.2020 року", - йдеться у пояснювальній записці.

Законопроєктом пропонується внесення таких змін:

перенесення до 01.01.2022 року вимогу щодо обов’язкового застосування РРО суб’єктами господарювання, які мають застосовувати РРО з 01.01.2021 року;

перенесення до 01.01.2022 року вимоги щодо обов’язкового застосування РРО суб’єктами господарювання, які мають застосовувати РРО з 01.04.2021 року;

перенесення до 01.01.2022 року запровадження спеціального порядку розгляду скарг покупців та компенсації частини штрафних санкцій «кешбек».

Як повідомляв Укрінформ, під стінами парламенту 3 листопада відбувся мітинг малих та середніх підприємців, які вимагали від народних депутатів ухвалити законопроєкти №3853-1(2), №3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Також мітингувальники закликали владу не вводити карантин для малого і мікробізнесу.

Законопроєкти №3853-1, №3853-2 та №3993 передбачають скасування обов‘язкового використання фіскалізованих РРО ФОПами-спрощенцями та закладають підґрунтя для розвитку спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Також паралельно під ВР проходив мітинг підприємців, які вимагали від парламентаріїв не підтримувати проєкти законів про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів України №3853-1 та №3853-2.

Голова ВР Дмитро Разумков за підсумками наради з керівниками фракцій і груп та головою Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим у вівторок заявив, що керівники всіх депутатських фракцій та груп домовилися, що парламент відтермінує застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування до 1 січня 2022 року.

Увечері 3 листопада у ВР був зареєстрований законопроєкт №4313 "Про внесення змін до розділу ХХ "Прикінцеві та перехідні положення" Податкового кодексу України та інших законодавчих актів про перенесення термінів набрання чинності норм щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі та послуг". Його авторами є народні депутати від різних фракцій на чолі з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.