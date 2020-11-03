Відтермінування касових апаратів: Арахамія зустрівся із представниками ФОПів

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія обіцяє, що до Верховної Ради буде внесено законопроєкт щодо відтермінування фіскалізації ФОПів на рік, однак заявляє, що це не остаточне рішення.

Про це він повідомив у Фейсбуці після зустрічі з представниками громадських спілок ФОПів, передає Укрінформ.

"Розвиток бізнесу - для нас, як нових політиків, - пріоритетне завдання. Для нас це дуже важливо. Тому сьогодні оперативно зустрівся з активом громадських спілок ФОПівців. Проблематика абсолютно зрозуміла для мене. Тому швидко вносимо законопроєкт для відтермінування фіскалізації ФОПів на рік. Це не остаточне рішення", - зазначив Арахамія.

За його словами, цей час парламенту потрібен, аби напрацювати оптимальні рішення, потрібні для стимуляції економіки та впровадження більш цивілізованих правил для бізнесу. "Бізнес в Україні має почуватися вільно і розуміти, що держава стоїть на його захисті", - підкреслив очільник фракції СН.

У свою чергу один з учасників сьогоднішньої акції "SaveФОП" під Офісом Президента та ВР, голова ГО "Твердиня" Юрій Федоренко написав у Фейсбуці, що спроби ускладнити роботу підприємців в умовах карантину призведе до неможливості провадження діяльності, бізнес-еміграції, у той час, як місцеві бюджети наразі, за його даними, мінімум на 20% відсотків наповнюються саме за рахунок податків, які сплачує малий бізнес.

"Мені, як кандидату в депутати Київська міська рада від політичної партії "Слуга народу, члену команди Президента України, вдалось особисто передати Давиду Арахамія звернення щодо ситуації, котра склалася довкола запровадження фіскалізованих РРО для фізичних осіб-підприємців та призвела до значного зростання соціальної напруги", - заявив Федоренко.

Він додав, що Арахамія пообіцяв, що влада в найкоротший термін відреагує на вказане звернення та знайде компромісне рішення, "що створить для приватних підприємцям найкращі умови для максимально безперешкодного та прозорого ведення бізнесу".

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Як повідомляв Укрінформ, під стінами парламенту 3 листопада відбувся мітинг малих та середніх підприємців, які вимагали від народних депутатів ухвалити законопроєкти №3853-1(2), №3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Також мітингувальники закликали владу не вводити карантин для малого і мікробізнесу.

Законопроєкти №3853-1, №3853-2 та №3993 передбачають скасування обов‘язкового використання фіскалізованих РРО ФОПами-спрощенцями та закладають підґрунтя для розвитку спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Також паралельно під ВР проходив мітинг підприємців, які вимагали від парламентаріїв не підтримувати проєкти законів про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів України №3853-1 та №3853-2.

Голова ВР Дмитро Разумков за підсумками наради з керівниками фракцій і груп та головою Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим у вівторок заявив, що керівники всіх депутатських фракцій та груп домовилися, що парламент відтермінує застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування до 1 січня 2022 року.