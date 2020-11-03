Рада відтермінує на рік застосування касових апаратів для «спрощенців» — Разумков

Керівники всіх депутатських фракцій та груп домовилися, що Верховна Рада відтермінує застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування до 1 січня 2022 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Голова ВР Дмитро Разумков за підсумками наради з керівниками фракцій і груп та головою Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим.

"Шановні колеги, тільки що відбулася робоча зустріч керівництва парламенту та представників всіх депутатських фракцій та груп. Обговорювалося питання щодо ситуації, яка складається з підтримкою малого та середнього бізнесу на фоні COVID-19, який, на жаль, сьогодні продовжує розгортатися… Була прийнята одноголосна позиція про те, щоб відтермінувати застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування на рік - до 1.01.2022 року", - поінформував спікер.

Разумков також зазначив, що вже сьогодні, 3 листопада, має бути зареєстровано відповідний законопроєкт.

Голова ВР анонсував, що 4 листопада буде дано доручення комітету невідкладно його розглянути. Разумков висловив упевненість, що в середу Рада його розгляне і він буде ухвалений за основу і в цілому.

Як повідомляв Укрінформ, раніше під час пленарного засідання Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву на вимогу фракції "Батьківщина" і депутатської групи "Довіра". Спікер запросив на нараду керівників фракцій і голову Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Тим часом під стінами парламенту 3 листопада проходить мітинг малих та середніх підприємців, які вимагають народних депутатів ухвалити законопроєкти №3853-1(2), №3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Також мітингувальники закликають владу не вводити карантин для малого і мікробізнесу.

Законопроєкти №3853-1, №3853-2 та №3993 передбачають скасування обов‘язкового використання фіскалізованих РРО ФОПами-спрощенцями та закладають підґрунтя для розвитку спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Паралельно під ВР проходить мітинг підприємців, які вимагають від парламентаріїв не підтримувати проєкти законів про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів України №3853-1 та №3853-2.

На думку підприємців, реалізація таких законопроєктів суттєво погіршить умови роботи законослухняного бізнесу та створить можливості для ухилення від сплати податків для “сірого бізнесу” у значних обсягах.

У вересні 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон, відповідно до якого, використання касових апаратів і програмних реєстраторів розрахункових операцій для малого бізнесу стало обов’язковим з метою детінізації розрахунків.

Безкоштовне фіскальне рішення для програмного РРО - "РРО в смартфоні" стало доступним для повноцінного використання на добровільній основі з 1 серпня 2020 року.

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Запровадження "РРО в смартфоні" відбуватиметься в декілька етапів: з 1 серпня 2020 року розпочався перший етап змін у законодавстві, спрямованих на детінізацію розрахунків у сфері торгівлі і послуг, запроваджується можливість використання РРО, в тому числі й безкоштовного програмного продукту ДПС.

Із 1 січня 2021 року законом передбачено запуск другого етапу - використання РРО для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців стане обов’язковим.

З 1 квітня 2021 року стартує третій етап – застосування РРО (традиційних або програмних) стане обов'язковим для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку 2, 3, 4 груп незалежно від видів діяльності.