Уряд затвердив постанови про функціонування програмних РРО

Кабінет міністрів на своєму засіданні 22 липня ухвалив низку постанов, якими визначаються вимоги до програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО) та приведено до вимог чинного законодавства діючі акти Кабміну, що регулюють сферу застосування РРО.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Внесено зміни до постанови Кабінету міністрів України від 18 лютого 2002 року №199, якою затверджено Вимоги щодо забезпечення виконання фіскальних функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, дія яких поширюється на ПРРО, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Вимогами визначено основні режими роботи ПРРО (режим попереднього програмування, режим реєстрації та режим звітування), умови блокування роботи ПРРО тощо", - йдеться у повідомленні.

Також внесено зміни, що визначають вимоги щодо реалізації фіскальних функцій ПРРО, що застосовуються під час здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та під час здійснення операцій з приймання готівкових коштів для подальшого переказу через програмно-технічні комплекси самообслуговування.

Змінами до постанови також збільшено час з трьох діб до трьох робочих днів, протягом яких виконуються роботи з введення РРО в експлуатацію центрами сервісного обслуговування з дати інформування ДПС про резервування фіскального номера РРО, що виключає необхідність суб’єктам господарювання – користувачам РРО повторно подавати заяву й ініціювати реєстрацію РРО у разі подання заяви в останній робочий день тижня – п’ятницю або в період пікових навантажень обробки документів ДПС.

Постанова набирає чинності з 1 січня 2021 року.

Як повідомлялося, ПРРО було запроваджено законами від 20.09.2019 № 128-IX "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг" та № 129-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг".

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Використання РРО для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців стане обов’язковим вже з 1 січня 2021 року. А з 1 серпня 2020 року фіскальний додаток для програмного РРО буде доступний для повноцінного використання для всіх охочих на безоплатній основі.

Запровадження програмного РРО є важливим кроком до детінізації економіки та створення рівних умов ведення підприємницької діяльності. Програмне забезпечення "РРО в смартфоні" стане зручним і необтяжливим функціоналом для сумлінних платників податків.