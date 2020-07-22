Уряд затвердив постанови про функціонування програмних РРО
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
"Внесено зміни до постанови Кабінету міністрів України від 18 лютого 2002 року №199, якою затверджено Вимоги щодо забезпечення виконання фіскальних функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, дія яких поширюється на ПРРО, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Вимогами визначено основні режими роботи ПРРО (режим попереднього програмування, режим реєстрації та режим звітування), умови блокування роботи ПРРО тощо", - йдеться у повідомленні.
Також внесено зміни, що визначають вимоги щодо реалізації фіскальних функцій ПРРО, що застосовуються під час здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та під час здійснення операцій з приймання готівкових коштів для подальшого переказу через програмно-технічні комплекси самообслуговування.
Змінами до постанови також збільшено час з трьох діб до трьох робочих днів, протягом яких виконуються роботи з введення РРО в експлуатацію центрами сервісного обслуговування з дати інформування ДПС про резервування фіскального номера РРО, що виключає необхідність суб’єктам господарювання – користувачам РРО повторно подавати заяву й ініціювати реєстрацію РРО у разі подання заяви в останній робочий день тижня – п’ятницю або в період пікових навантажень обробки документів ДПС.
Постанова набирає чинності з 1 січня 2021 року.
Як повідомлялося, ПРРО було запроваджено законами від 20.09.2019 № 128-IX "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг" та № 129-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг".
Використання РРО для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців стане обов’язковим вже з 1 січня 2021 року. А з 1 серпня 2020 року фіскальний додаток для програмного РРО буде доступний для повноцінного використання для всіх охочих на безоплатній основі.
Запровадження програмного РРО є важливим кроком до детінізації економіки та створення рівних умов ведення підприємницької діяльності. Програмне забезпечення "РРО в смартфоні" стане зручним і необтяжливим функціоналом для сумлінних платників податків.