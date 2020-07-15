Податкова оприлюднила тестову версію програмного РРО

Державна податкова служба оприлюднила на своєму сайті тестову версію програмного реєстратора розрахункових операцій (РРО) для пристроїв, що підтримують операційну систему Windows Vista SP2 і вище або Android 4.1 і вище. Всі бажаючі можуть взяти участь у тестуванні до 31 липня.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Безкоштовне програмне рішення «Програмний реєстратор розрахункових операцій (тестова версія)» розміщене тут та пропонується для тестування усім суб’єктам господарювання, на яких поширюється дія Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (від 20 вересня 2019 року №128-IX - ред.)", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що програмне рішення може використовуватись для реєстрації розрахункових операцій (формування розрахункових документів, фіскальних звітних чеків, їх направлення для фіскалізації на фіскальний сервер, надання фіскального чека покупцеві) та бути встановлене на будь-якому пристрої, що підтримує операційну систему Windows Vista SP2 і вище або Android 4.1 і вище.

Також програмне рішення може використовуватись у період відсутності зв’язку з фіскальним сервером (режим офлайн).

Зареєструвати ПРРО (касу)/касира (електронну печатку) можна, використовуючи програмне забезпечення Електронного кабінету, або будь-яке інше програмне забезпечення, наявне у суб’єкта господарювання.

Також у ДПС надали інформацію, як зарєструквати ПРРО і як зареструвати касира.

У відомстві додали, що тестування безкоштовного програмного рішення «Програмний реєстратор розрахункових операцій (тестова версія)» триватиме до 31 липня 2020 року.

Як повідомлялось, із 1 серпня 2020 року фіскальний додаток для програмного РРО буде доступний для повноцінного використання на безоплатний основі всіма бажаючими.

Використання РРО, для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб - підприємців, стане обов’язковим із 1 січня 2021 року.

Запровадження програмного РРО передбачено законом від 20 вересня 2019 року №128- IX. Закон зобов’язує ДПС забезпечити безкоштовне програмне рішення для використання суб’єктами господарювання під час проведення розрахункових операцій.