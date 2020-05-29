Завершуються роботи над фіскальним додатком для РРО у смартфоні – Мінфін

"Мінфін спільно з Державною податковою службою України завершують підготовку до запуску безкоштовного фіскального додатку для програмного РРО", - йдеться у повідомленні.

Про це повідомляє пресслужба міністерства у Facebook.

Зазначається, що протягом місяця представники бізнесу матимуть можливість ознайомитись з функціоналом додатку в електронному кабінеті платника податків, протестувати його та надати пропозиції щодо його вдосконалення.

«Цей фіскальний додаток можна буде легко встановити на будь-який смартфон, планшет чи ноутбук. Вже найближчим часом його можна буде протестувати», - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

А з 1 серпня 2020 року продукт буде доступний для всіх бажаючих на безоплатний основі.

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Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня Державна податкова служба України запрошувала всіх охочих взяти участь у тестуванні програмних РРО. Забезпечення розробки програмного рішення для програмних реєстраторів розрахункових операцій та можливості його тестування здійснювалося ДПС на виконання указу Президента України №837/2019 від 8 листопада 2019 року.