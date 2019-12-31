Податкова запускає тестування програмного РРО

Державна податкова служба України запрошує всіх охочих взяти участь у тестуванні нового податкового сервісу. Програмні РРО «пРРОсто» - це безкоштовний сервіс від податкової.

Записатися на бета-тест можна вже з 1 січня за посиланням. Учасники отримають запрошення до тестування з 9 січня 2019 року, повідомляє Урядовий портал.

Додаток буде доступним для тестування на всіх смартфонах і планшетах із операційними системами Android та iOS.

Після тестування та врахування побажань від користувачів додаток буде вдосконалюватися для подальшого використання.

«пРРОсто» взаємодіє через Інтернет з сервером податкової служби через відкритий програмний інтерфейс і виконує функції: формування, підпис, відправлення та видачу чеків встановленого формату, відкриття та закриття зміни, перегляд даних, та інші.

Забезпечення розробки програмного рішення для програмних реєстраторів розрахункових операцій та можливості його тестування здійснюється Державною податковою службою України на виконання указу Президента України №837/2019 від 8 листопада 2019 року.

Запропоноване програмне РРО не є ексклюзивним, наявність відкритого програмного інтерфейсу (API) дозволить розробникам програмного забезпечення пропонувати для підприємців та застосовувати для власних потреб альтернативні розробки.

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Розробка не потребує сертифікації, технічної експертизи, включення до Державного реєстру моделей – достатньо виконувати вимоги законодавства, формувати, підписувати та реєструвати чеки у встановленому форматі й надавати їх покупцям товарів та отримувачам послуг, в тому числі в електронному форматі.