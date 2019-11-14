Більшість українців підтримує запровадження касових апаратів для ФОП

Більшість українців підтримує ухвалення законодавства, яке боротиметься зі схемами, що використовує великий бізнес для виведення грошей за кордон і ухилення від податків.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у період з 22 по 30 жовтня цього року і оприлюднене на сайті групи.

Згідно з результатами опитування, серед останніх владних ініціатив щодо врегулювання бізнесу найбільшою підтримкою користується ухвалення законодавства, що боротиметься зі схемами, які використовує великий бізнес для виведення грошей за кордон і ухилення від податків - 74%.

Дві третини опитаних (62%) підтримують запровадження повернення частини коштів покупцеві (кешбек), у випадку якщо продавець не видав фіскальний чек на товар, а також створення додатку на зразок Приват24 чи Монобанк, що дасть змогу сплачувати всі податки за допомогою смартфона.

Більше половини респондентів (58%) підтримують ініціативи щодо розширення сфери застосування касових апаратів (PPO), запровадження великих штрафів для бізнесу, якщо товар буде продаватися без чеку, та можливість отримувати електронний чек замість паперового (56%).

Близько 40% опитаних виступають за ліквідацію податкової міліції і створення Бюро фінансових розслідувань, запровадження одноразового декларування (за ставкою 9-10%) громадянами наявного у них майна та коштів, з якого не сплачено податки, а також введення окремого податку для підприємців у галузі комп’ютерних технологій. При цьому слід зазначити, що серед тих, хто веде свій бізнес, або ж хоче мати власну справу, швидше не підтримуються, аніж підтримуються ініціативи щодо повернення частини коштів покупцеві або ж запровадження штрафів за невидачу чека та розширення сфери застосування касових апаратів.

Половина опитаних вважає, що розширення застосування касових апаратів (PPO) – це скоріше наведення порядку у сфері сплати податків. Водночас 38% вважають такий крок влади швидше утисками малого підприємництва. Останнє твердження користується значною підтримкою серед тих, хто вже має власну справу.

Читайте також: Податкова розробила рішення для безкоштовного використання РРО підприємцями

Крім цього, згідно з результатами дослідження, 79% опитаних вважають, що податки сприяють розвитку України. 74% переконані, що посилення контролю за сплатою податків призведе до покращення економічного становища в Україні. 68% переконані, що своєчасна сплата податків забезпечує достойну пенсію в майбутньому, і стільки ж підтримують твердження, що за несплату податків потрібно запроваджувати жорстку кримінальну відповідальність.

При цьому не менше двох третин переконані, що розмір податків в Україні є дуже високим. Останню тезу найбільше підтримують ті, хто має власний бізнес. Окрім того, серед цієї категорії опитаних найменшою підтримкою користуються твердження стосовно запровадження жорсткої кримінальної відповідальності за несплату податків, та те, що своєчасна сплата фіскальних зборів забезпечує достойну пенсію в майбутньому.

47% опитаних вважають, що основну частину податків потрібно передусім спрямовувати на соціальну сферу (медицина, освіта, пенсії, субсидії). 39% вважають, що за рахунок податків передусім потрібно реформувати і розвивати економіку, розбудовувати нову інфраструктуру держави.

Дослідження було проведене у період 22-30 жовтня 2019 року. Аудиторія опитування - населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Опитування було проведене методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,2%.