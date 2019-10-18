Податкова розробила рішення для безкоштовного використання РРО підприємцями

Державна податкова служба України уже розробила спеціальне програмне рішення для безкоштовного користування підприємцями програмним РРО, аби ті не купували традиційні касові апарати.

Про це розповів голова Державної податкової служби Сергій Верланов у програмі «Свобода слова Савіка Шустера», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В законі чорним по білому записано, що держава в особі контролюючого органу – ДПС – зобов’язана розробити програму (РРО – ред.). Вона вже в нас розроблена. Потім маємо безкоштовно вивісити її на сайті, і кожен зможе її звантажити та користуватися. Тому хочу всіх заспокоїти: касові апарати купувати не треба, це все буде безкоштовно", - сказав Верланов.

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За його словами, з 1 січня 2020 року ДПС надасть можливість випробувати цю нову програму у тестовому режимі для всіх підприємців.

"Програма у нас вже є, ми її доробимо, приведемо у відповідність до нового закону, і всі зможуть цим користуватися, і це буде безкоштовно", - зазначив керівник ДПС.

Він також спростував побоювання ФОПів про дороге обслуговування майбутнього ведення обліку, зазначивши, що все буде максимально спрощено, а чеки обліковуватимуться на єдиному державному сервері.

"Класичним РРО було складно і дорого користуватися, потрібно було платити великі кошти за обслуговування касових апаратів. Плюс фіскалізація проходила не на сервері ДПС, а в кожному касовому апараті. Зараз ми змінюємо систему, у нас буде державний сервер і на тому сервері обліковуватимуться всі чеки", - сказав Верланов.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня підписав закони щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг, спрямовані на запровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій та механізму кешбеку.

За даними ОП, реалізація положень документів сприятиме підвищенню загального рівня податкової культури та захисту споживачів шляхом поетапного розширення фіскалізації розрахункових операцій та запровадження інноваційних технологічних рішень у вигляді програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО) як альтернативи класичним РРО.

Відповідно до законів функцію програмного РРО зможе виконувати будь-який пристрій (комп’ютер, планшет, смартфон), на який встановлено відповідне програмне забезпечення. При цьому Державна податкова служба повинна забезпечити програмним рішенням для використання суб'єктом господарювання програмного РРО безкоштовно, а реєстрація програмного РРО здійснюватиметься через електронний кабінет.