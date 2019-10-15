Зеленський пропонує дворічний мораторій на перевірки ФОПів, окрім “ризикових”

Зеленський пропонує дворічний мораторій на перевірки ФОПів, окрім “ризикових”

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський ініціює запровадження мораторію на два роки на перевірки фізичних осіб – підприємців (ФОП) усіх категорій, крім "ризикових".

Про це повідомляє пресслужба глави держави за підсумками консультацій з експертами, підприємцями, представниками Уряду, які відбулись в Офісі Президента.

"Зі свого боку Президент України зазначив, що умови ведення бізнесу для малих підприємців необхідно покращувати. Тому глава держави доручив запровадити мораторій на перевірки ФОПів на два роки – для всіх категорій, крім "ризикових", на зразок ювелірного бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Державна податкова служба повинна надати вже з 1 січня 2020 року додаток для електронних чеків для безкоштовного тестування всім охочим. За словами Зеленського, це необхідно для того, щоб підприємці встигли пристосуватися до змін у законодавстві

Президент також виступив за те, щоб протягом першого року дії закону відповідальність за неправильне ведення звітів була пом’якшена.

Він запропонував створити Координаційну раду малих підприємців для опрацювання пропозицій з покращення умов для бізнесу, що дозволить полегшити умови ведення бізнесу для малих підприємців і водночас сприятиме ефективній боротьбі з тими великими компаніями, які використовують спрощену систему оподаткування для ухилення від сплати податків.

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Зазначається, що таким чином глава держави відгукнувся на заклики представників малого бізнесу, які вийшли з протестами проти законів «Про внесення змін до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг” та “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг”, що запроваджують електронний чек.

На переконання заступника керівника ОП Юлії Ковалів, протестні настрої викликані здебільшого поганою поінформованістю підприємців стосовно норм ухвалених парламентом законів, а також навмисними маніпуляціями та перекручуванням інформації.

За її словами, підприємців також лякають необхідністю придбання дороговартісних касових апаратів, хоча насправді такого обов’язку немає – достатньо буде завантажити собі у телефон безкоштовний додаток, який надасть Державна фіскальна служба. А електронні чеки для ФОПів будуть запроваджені лише з 2021 року. “Тому ті, хто лякають малих підприємців штрафами за невидачу електронного чека вже з нового року, просто вводять людей в оману або відверто маніпулюють”, – наголосила Ковалів.

ФОПам фактично гарантована незмінність умов ведення бізнесу. А народні депутати з об’єднання “За ФОПів” уже готують законодавчі ініціативи щодо захисту інтересів малих підприємців. Зокрема, вони працюватимуть над переведенням у електронну форму звітності для ФОПів, спрощенням податкового адміністрування та іншими законодавчими ініціативами”, – пояснила вона.

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