Зеленський пропонує дворічний мораторій на перевірки ФОПів, окрім “ризикових”

Президент України Володимир Зеленський ініціює запровадження мораторію на два роки на перевірки фізичних осіб – підприємців (ФОП) усіх категорій, крім "ризикових".

Про це повідомляє пресслужба глави держави за підсумками консультацій з експертами, підприємцями, представниками Уряду, які відбулись в Офісі Президента.

"Зі свого боку Президент України зазначив, що умови ведення бізнесу для малих підприємців необхідно покращувати. Тому глава держави доручив запровадити мораторій на перевірки ФОПів на два роки – для всіх категорій, крім "ризикових", на зразок ювелірного бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Державна податкова служба повинна надати вже з 1 січня 2020 року додаток для електронних чеків для безкоштовного тестування всім охочим. За словами Зеленського, це необхідно для того, щоб підприємці встигли пристосуватися до змін у законодавстві

Президент також виступив за те, щоб протягом першого року дії закону відповідальність за неправильне ведення звітів була пом’якшена.

Він запропонував створити Координаційну раду малих підприємців для опрацювання пропозицій з покращення умов для бізнесу, що дозволить полегшити умови ведення бізнесу для малих підприємців і водночас сприятиме ефективній боротьбі з тими великими компаніями, які використовують спрощену систему оподаткування для ухилення від сплати податків.

Зазначається, що таким чином глава держави відгукнувся на заклики представників малого бізнесу, які вийшли з протестами проти законів «Про внесення змін до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг” та “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг”, що запроваджують електронний чек.

На переконання заступника керівника ОП Юлії Ковалів, протестні настрої викликані здебільшого поганою поінформованістю підприємців стосовно норм ухвалених парламентом законів, а також навмисними маніпуляціями та перекручуванням інформації.

За її словами, підприємців також лякають необхідністю придбання дороговартісних касових апаратів, хоча насправді такого обов’язку немає – достатньо буде завантажити собі у телефон безкоштовний додаток, який надасть Державна фіскальна служба. А електронні чеки для ФОПів будуть запроваджені лише з 2021 року. “Тому ті, хто лякають малих підприємців штрафами за невидачу електронного чека вже з нового року, просто вводять людей в оману або відверто маніпулюють”, – наголосила Ковалів.

“ФОПам фактично гарантована незмінність умов ведення бізнесу. А народні депутати з об’єднання “За ФОПів” уже готують законодавчі ініціативи щодо захисту інтересів малих підприємців. Зокрема, вони працюватимуть над переведенням у електронну форму звітності для ФОПів, спрощенням податкового адміністрування та іншими законодавчими ініціативами”, – пояснила вона.