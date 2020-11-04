НКРЕКП закликала закласти до бюджету кошти на компенсацію тарифу ВДЕ

Уряд має закласти до проєкту державного бюджету на 2021 рік кошти на компенсацію купівлі електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) за «зеленим» тарифом.

Про це під час засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, сказав голова Комісії Валерій Тарасюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У липні була проголосована норма, що мінімум 20% «зеленого» тарифу має бути оплачено з державного бюджету. На сьогодні ми не бачимо в проєкті бюджету цих 20%, і я закликаю всіх втрутитися у ситуацію, особливо спілкуватися з Міністерством фінансів, щоб вони виконали пряму норму закону і заклали в бюджет мінімум 20%», - сказав Тарасюк.

За його словами, НКРЕКП також пропонувала закласти у бюджет близько 30 від загальної суми компенсації «зеленого» тарифу.

«Якщо уряд вкладе в бюджет і Верховна Рада проголосує за 30%, то ми будемо говорити про зниження тарифу Укренерго", - відзначив Тарасюк.

Він нагадав, що 20% компенсації на закупівлю електроенергії з ВДЕ у наступному році потребує біля 11 млрд грн додаткових бюджетних витрат.

Міністерство енергетики на виконання умов меморандуму про порозуміння з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел пропонувало закласти до проєкту бюджету на 2021 рік 11,55 млрд грн для оплати «зелених» тарифів.

Як повідомляв Укрінформ, тариф ПрАТ "НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії з 1 грудня підвищиться з 240,23 грн за МВт-год. до 312,76 за МВт-год. у зв'язку з дефіцитом коштів у компанії.

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Згідно з фінзвітністю Укренерго за 9 місяців 2020 року, збиток компанії досягнув майже 28 млрд грн. Цей збиток переважно пояснюється наявністю спецобов'язків, які стосуються компенсації виробникам "зеленої" енергії та населенню.