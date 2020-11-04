НКРЕКП закликала закласти до бюджету кошти на компенсацію тарифу ВДЕ

НКРЕКП закликала закласти до бюджету кошти на компенсацію тарифу ВДЕ

Укрінформ
Уряд має закласти до проєкту державного бюджету на 2021 рік кошти на компенсацію купівлі електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) за «зеленим» тарифом.

Про це під час засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, сказав голова Комісії Валерій Тарасюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У липні була проголосована норма, що мінімум 20% «зеленого» тарифу має бути оплачено з державного бюджету. На сьогодні ми не бачимо в проєкті бюджету цих 20%, і я закликаю всіх втрутитися у ситуацію, особливо спілкуватися з Міністерством фінансів, щоб вони виконали пряму норму закону і заклали в бюджет мінімум 20%», - сказав Тарасюк.

За його словами, НКРЕКП також пропонувала закласти у бюджет близько 30 від загальної суми компенсації «зеленого» тарифу. 

«Якщо уряд вкладе в бюджет і Верховна Рада проголосує за 30%, то ми будемо говорити про зниження тарифу Укренерго", - відзначив Тарасюк.

Він нагадав, що 20% компенсації на закупівлю електроенергії з ВДЕ у наступному році потребує біля 11 млрд грн додаткових бюджетних витрат.

Міністерство енергетики на виконання умов меморандуму про порозуміння з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел пропонувало закласти до проєкту бюджету на 2021 рік 11,55 млрд грн для оплати «зелених» тарифів.

Як повідомляв Укрінформ, тариф ПрАТ "НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії з 1 грудня підвищиться з 240,23 грн за МВт-год. до 312,76 за МВт-год. у зв'язку з дефіцитом коштів у компанії.

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Згідно з фінзвітністю Укренерго за 9 місяців 2020 року, збиток компанії досягнув майже 28 млрд грн. Цей збиток переважно пояснюється наявністю спецобов'язків, які стосуються компенсації виробникам "зеленої" енергії та населенню.

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