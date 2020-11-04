НКРЕКП підвищила тариф Укренерго на третину

Тариф ПрАТ "НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії з 1 грудня підвищиться з 240,23 грн за МВт-год. до 312,76 за МВт-год. у зв'язку з дефіцитом коштів у компанії.

Про це стало відомо під час засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомляє Укрінформ.

«Згідно з фінзвітністю Укренерго за 9 місяців 2020 року, збиток компанії досягнув майже 28 млрд грн. Цей збиток переважно пояснюється наявністю спецобов'язків, які стосуються компенсації виробників «зеленої» енергії та населення», - сказав голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

При цьому, початкова позиція Укренерго полягала у тому, щоб підвищити тариф до 640 грн за МВт-год.

«Вона була зменшена внаслідок того, що ми погодилися з НКРЕКП знайти нетарифні джерела для компенсації «Гарантованому покупцю». Тариф, який пропонується, є мінімально можливим», - відзначив Кудрицький.

Під час засідання учасники ринку зазначили, що не згодні з підвищенням, оскільки це призведе до економічних проблем підприємств і спричинить кризу неплатежів Укренерго.

Як повідомлялося, Укренерго зобов'язане компенсувати дефіцит ДП «Гарантований покупець», яке оплачує «зелений» тариф виробникам з ВДЕ. Через це у компанії цьогоріч почав збільшуватися бюджетний дефіцит, і Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, із 1 серпня 2020 року збільшила тариф Укренерго на передачу електроенергії на 54,6% - з 155,4 грн / МВт-год. до 240,23 грн / МВт -год. (без ПДВ).

Одночасно з цим, для мінімізації підняття тарифу на передачу, планувалося залучення кредитних коштів від ЄБРР та ЄІБ, але цього не відбулося.

У вересні Укренерго пропонувало встановити тариф на послуги з передачі електричної енергії з 1 листопада по 31 грудня на рівні 640,48 грн за МВт-год. , а для для підприємств «зеленої» електрометалургії - на рівні 108,8 грн за МВт-год.