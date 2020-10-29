Збитки Укренерго сягнули 25 мільярдів через ПСО і покриття «зеленого» тарифу

Негативний фінансовий результат НЕК «Укренерго» за три квартали 2020 року сягнув 28,6 млрд грн, з яких близько 86% (24,7 млрд грн) – компенсація витрат на виконання спеціальних обов‘язків (ПСО).

Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає Укрінформ.

«За підсумками 9 місяців 2020 року негативний фінансовий результат НЕК «Укренерго» сягнув 28,6 млрд грн. Близько 86% цієї суми (24,7 млрд грн) – компенсація витрат на виконання спеціальних обов‘язків (ПСО), зокрема, для населення та на покриття «зеленого» тарифу ДП «Гарантований покупець», - ідеться у повідомленні.

В Укренерго підкреслили, що у тариф на послуги з передачі електричної енергії, за рахунок якого фінансується ПСО, закладено лише чверть необхідної для цього суми – 8,6 млрд грн із необхідних на виконання спецобов’язків 33,3 млрд грн.

«Задля покращення фінансового результату Укренерго у майбутніх періодах необхідно чітко визначити додаткові джерела фінансування спеціальних обов’язків. При цьому для забезпечення беззбиткової діяльності Укренерго зобов’язання Компанії щодо виконання спеціальних обов’язків мають чітко відповідати обсягам видатків, закладених у структурі тарифу», - відзначили у компанії.

Ще 11,5%, або 3,3 млрд грн фінансових втрат Укренерго в січні-вересні 2020 року припадає на різницю у вартості послуг з балансування та вартості небалансів, які компанія закуповує/продає на балансуючому ринку.

«Відповідно до правил ринку, ця різниця має компенсуватися за рахунок коштів із субрахунку. Втім, даний показник втрат від послуг з балансування та вартості небалансів є тимчасовим та буде врегульований через відповідний механізм після прийняття змін до правил ринку», - додали в Укренерго.

Як повідомлялося, Укренерго зобов'язане компенсувати дефіцит ДП «Гарантований покупець», яке оплачує «зелений» тариф виробникам з ВДЕ. Через це у компанії цьогоріч почав збільшуватися бюджетний дефіцит, і Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, із 1 серпня 2020 року збільшила тариф Укренерго на передачу електроенергії на 54,6% - з 155,4 грн / МВт-год. до 240,23 грн / МВт -год. (без ПДВ). Нині Комісія розглядає можливість ще раз підняти тариф для компанії.