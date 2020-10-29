Уряд вдосконалив продаж «зеленої» електроенергії

ДП «Гарантований покупець» зможе продавати електричну енергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії, за вдосконаленими правилами.

Як передає Укрінформу із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики, Кабінет Міністрів ухвалив відповідну постанову «Про внесення змін до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами».

«Зміни сприятимуть збільшенню дохідності «Гарантованого покупця», - запевнили у Міненерго.

Зазначається, що попереднє рішення Кабміну забезпечило вихід «Гарантованого покупця» на ринок двосторонніх договорів. Водночас "ГарПок" потребував можливості самостійно визначати обсяги електроенергії для виходу на торги, враховуючи нестандартні продукти для аукціону. Постанова, ухвалена урядом, надає підприємству таку можливість.

Як повідомлялося, ДП «Гарантований покупець" зобов’язане викуповувати електричну енергію у виробників, яким встановлено «зелений» тариф, та виконувати інші функції, визначені законодавством.

У вересні 2020 року Кабмін за ініціативою Міненерго надав можливість «ГарПоку" продавати «зелену» електроенергію на аукціонах.

На Українській енергетичній біржі (УЕБ) 5 жовтня вперше відбувся аукціон з продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел.

За словами в.о. міністра енергетики Ольги Буславець, вихід «Гарантованого покупця» на ринок двосторонніх договорів для продажу “зеленої” електроенергії - це один із нетарифних методів врегулювання кризової ситуації, що виникла на ринку відновлюваної енергетики, і підвищення рівня розрахунків за «зеленим» тарифом.