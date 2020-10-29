OMV закрила угоду про купівлю Borealis за $4,7 мільярда

Міжнародна нафтогазова компанія OMV (Відень) закрила угоду про купівлю 39% акцій нафтохімічного гіганта Borealis у еміратського державного фонду Mubadala за 4,68 млрд дол.

Про закриття угоди в OMV повідомили у четвер, 29 жовтня, передає кореспондент Укрінформу.

«Ця угода є черговою віхою у реалізації нашої стратегії. Таким чином, ми створюємо інтегровану і стійку бізнес-модель, розширюючи виробничо-збутовий ланцюжок OMV в сторону більш дорогих хімічних продуктів і вторинної переробки – тим самим переорієнтовуючи позицію групи у напрямку майбутнього з більш низьким рівнем викидів вуглецю», - заявив голова правління і головний виконавчий директор OMV Райнер Зеле.

Про поглинання хімічного концерну Borealis (штаб квартира у Відні) з боку OMV стало відомо на початку весни. Згідно з підписаною 12 березня угодою, OMV купила додатково до наявних 36% акцій ще 39% акцій у Mubadala (Абу-Дабі), якому належало 64% акцій. Угода вартістю 4,19 млрд євро (4,68 млрд дол.) стала найбільшою угодою як для обох компаній, так і в австрійській промисловій історії.

У повідомленні OMV з нагоди закриття угоди зазначається, що придбання контрольного пакету акцій Borealis робить OMV провідним постачальником поліолефінів і базових хімікатів. Спільні виробничі потужності роблять OMV та Borealis виробником №1 етилену та пропілену в Європі та одним з 10 найбільших виробників поліолефінів у світі.

OMV – міжнародна нафтогазова компанія з штаб-квартирою у Відні, найбільшим акціонером якої з 31,5% є австрійська державна холдингова компанія ÖBAG, що підзвітна мінфіну Австрії. Другий найбільший акціонер з 24,9% акцій – еміратський інвестиційний фонд Mubadala, який належить уряду Абу-Дабі (ОАЕ). Ще 43% акцій знаходяться у вільному обігу. У компанії працює близько 20 тис. співробітників, у 2019 році вона мала обіг у понад 23 млрд євро та була флагманом Віденської фондової біржі з чистим прибутком майже у 2,2 млрд євро.