Ціни на нафту за день обвалилися на 5%

Ціни на нафту марок Brent та WTI 29 жовтня знизилися на 5% на тлі запровадження нових карантинних заходів у низці європейських країн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє International Business Times.

Ціни на нафту знизилися сьогодні через побоювання щодо попиту, оскільки все більше країн запроваджують нові карантинні заходи, щоб зупинити поширення пандемії коронавірусу.

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Обидва основні нафтові контракти - на нафту Brent та на нафту WTI - знизилися на 5%, до мінімуму останніх чотирьох місяців, зазначає видання.

"Нові карантинні обмеження з учорашнього дня спричинили обвал на нафтовому ринку", - заявив Бйорнар Тонхауген, керівник компанії Rystad Energy.