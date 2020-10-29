Нафта дорожчає через ураган у США

Ціни на нафту у четвер, 29 жовтня, трохи відновилися після падіння на 5% під час попередньої сесії на тлі очікувань зниження пропозиції у США через ураган в Луїзіані.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures склала $ 39,15 за барель, що на $ 0,03 (0,08%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX склала $ 37,48 за барель, що на $ 0,09 (0,24%) вище рівня попередньої сесії. Попередні торги по стандартам завершилися на рівні $ 39,64 і $ 37,39 відповідно.

Ринок отримав короткочасну підтримку завдяки 70-процентному скороченню нафтовидобутку у Мексиканській затоці через ураган «Зета», що обрушився на Луїзіану.

Очікується, що наслідки урагану для цін на нафту будуть короткочасними через швидке зростання видобутку у Лівії після восьмимісячної блокади.

Згідно з прогнозом Національного центру ураганів у Флориді, до ранку 29 жовтня «Зета» має ослабнути до рівня нетропічного штормового вітру.

Запаси нафти у США зросли на 4,3 мільйона барелів за тиждень, що завершився 23 жовтня, до 492,4 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) у середу.

Настрій на ринку погіршився на тлі зростання випадків коронавірусу в Європі і нових обмежень, в результаті яких люди стали менше користуватися транспортом.

«Нова хвиля пандемії тисне на ОПЕК, щоб вона відклала заплановане зростання видобутку у січні», - йдеться у записці ANZ Research.

ОПЕК + планує знизити скорочення видобутку у січні 2021 року зі 7,7 мільйона барелів на добу до приблизно 5,7 мільйона барелів на добу.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 39,48 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 39,58 долара за барель, що на 6 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 39,64).