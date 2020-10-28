Вартість альтернативного тепла: в Україні враховуватимуть двоставкові тарифи

Уряд схвалив рішення щодо удосконалення механізму тарифоутворення в сфері альтернативної теплоенергетики. Відтепер при розрахунку тарифу на тепло з відновлюваних джерел враховуватимуться усі чинні тарифи: одноставкові та двоставкові.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, передає Укрінформ.

«На засіданні уряду схвалено розроблений Держенергоефективності спільно з Міненерго проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, її транспортування та постачання». Ціль прийняття акта - удосконалити механізм розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з природного газу шляхом врахування всіх діючих тарифів, встановлених суб’єктам господарювання, а саме – одноставкових та двоставкових тарифів на теплову енергію», - йдеться у повідомленні.

Прийняття вищезазначених змін забезпечить єдиний прозорий механізм тарифоутворення у сфері альтернативної теплоенергетики.

«Зазначений механізм є дієвим стимулом до заміщення імпорту газу та розвитку біоенергетики. Так, з вересня 2017 р. і по сьогодні загальна встановлена потужність виробництва теплової енергії з альтернативних видів палива становить 555 МВт», - відзначили в агентстві.

Як повідомлялося, на виконання вимог статті 20 закону України «Про теплопостачання» Держенергоефективності розраховує середньозважені тарифи на теплову енергію, вироблену з використанням газу, для потреб населення та бюджетних установ, а також тарифи на транспортування та постачання теплової енергії.

Ці тарифи використовуються в подальшому для розрахунку тарифів виробникам теплової енергії з альтернативних джерел енергії на рівні 90% від тарифів на теплову енергію з газу.