«Тарифна комісія» оштрафувала постачальників газу на 1,5 мільйона

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на підставі звернення ТОВ «Оператор ГТС України» здійснила ряд перевірок постачальників природного газу.

Про це повідомляє пресслужба енергетичного регулятора у Фейсбуці, передає Укрінформ.

За результатами інспекцій було встановлено, що замовники послуг транспортували та постачали природний газ без забезпечення своєчасної збалансованості свого портфоліо балансування.

"Зазначені дії постачальників природного газу призвели до створення негативного небалансу природного газу протягом червня 2020 року в обсязі понад 235 млн кубометрів на загальну суму понад 6️82 млн грн", - зазначає регулятор.

За результатами розгляду актів перевірок НКРЕКП застосувала до порушників штрафні санкції на загальну суму понад 1,5 млн грн.

"З них на ТОВ "ГК "Черкаси-газ" було накладено найбільшу суму штрафу у розмірі 425 тис. грн (на суму допущеного негативного небалансу)", - розповіли у НКРЕКП.

Також комісія проведе ще 34 перевірки постачальників природного газу на предмет своєчасного збалансування свого портфоліо балансування у серпні 2020 року.

Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) перенесла впровадження обов’язкової плати за нейтральність балансування на ринку природного газу на рік – до 1 січня 2023 р.

Плата за нейтральність балансування дорівнює різниці між коштами, які були отримані оператором газотранспортної системи або підлягають виплаті оператору газотранспортної системи, та коштами, які були сплачені оператором газотранспортної системи або підлягають виплаті оператором газотранспортної системи у зв'язку з діями, пов'язаними з балансуванням газотранспортної системи, що має бути стягнута оператором газотранспортної системи із замовника послуг транспортування або виплачена оператором газотранспортної системи замовнику послуг транспортування.