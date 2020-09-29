"Тарифна комісія" підрахувала витрати пенсіонерів на тепло

Витрати на послуги з теплопостачання для людей похилого віку становлять близько 25% доходів, що є критично високим рівнем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за результатами круглого столу "Соціальний захист людей похилого віку".

"За результатами проведеного аналізу, НКРЕКП бачить, що однією з основних проблем для вразливих верств населення є доступність комунальних послуг. На сьогодні частка витрат на послуги постачання теплової енергії від середньомісячного доходу домогосподарства становить 11%, в той час як для людей похилого віку такий показник становить близько 25%, що є критично великим рівнем", - ідеться у повідомленні.

Читайте також: Міненерго спростовує заяви ЗМІ про підвищення цін на електроенергію для населення

Регулятор наголошує, що основою для зниження фінансового тягаря для населення поряд із наданням субсидій має стати впровадження заходів з енергоефективності як самими мешканцями, так і ліцензіатами НКРЕКП, налагодження комунікації між надавачем комунальної послуги та споживачем.

А ось частка витрат на електричну енергію у середньомісячному доході домогосподарства в Україні становить 1,2%, що утричі нижче, ніж відповідний показник у країнах Центрально-Східної Європи.

"З метою забезпечення додаткового соціального захисту малозабезпечених верств населення, для індивідуальних побутових споживачів було передбачено систему блочних тарифів на електричну енергію, що надала можливість населенню контролювати обсяги споживання електричної енергії (економно її споживаючи) для власних побутових потреб у квартирах та приватних житлових будинках 90 коп. та 1,68 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год.", - нагадали в НКРЕКП.

Як повідомлялось, за даними Держстату, на кінець липня 2020 року заборгованість населення зі сплати за постачання теплової енергії та гарячої води становила 17,3 млрд грн.

У січні–грудні 2019 року за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 4 353,7 тис. домогосподарств, що на 41,7% менше, ніж за попередній рік. Сума субсидій, призначених домогосподарствам, за 2019 рік перевищила 2,1 млрд грн.