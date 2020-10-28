МХП працює над досягненням п’яти Цілей сталого розвитку ООН

МХП прагне у своїй діяльності до цілеспрямованого руху вперед та працює над досягненням п’яти Цілей сталого розвитку ООН.

Про це заявила на онлайн-вебінарі «Сталий розвиток компаній: історії успіху країн Східної Європи та Середньої Азії» керівниця відділу корпоративної соціальної відповідальності агрохолдингу МХП Вікторія Нагірняк, повідомили Укрінформу в пресслужбі компанії.

«МХП прагне у своїй діяльності до сталого розвитку та працює над досягненням п’яти Цілей сталого розвитку: партнерство заради сталого розвитку; сталий розвиток міст і громад; якісна освіта; подолання бідності; захист та відновлення екосистем суші», - зазначила на форумі Нагірняк.

За її словами, МХП має 17-річну історію взаємодії з міжнародними інвесторами, кредиторами та донорами й досконало знає їхні вимоги до сталого розвитку компаній. За роки партнерства з громадами холдинг пройшов шлях від забезпечення можливих «дайте» до навчальних програм з написання якісних проєктів.

«Тільки у 2020 році ми провели два форуми і шість вебінарів з проєктного менеджменту, а також реалізували всеукраїнський грантовий конкурс, у результаті якого отримали понад 200 актуальних проєктів, які будемо співфінансувати. Спільно з БФ «МХП — Громаді» створено вісім постійно діючих соціальних та екологічних програм. Cаме проєкти корпоративно-соціальної відповідальності допомагають компанії змінювати Україну на краще. Впевнена, що наш досвід буде корисним не тільки для українського бізнесу, а й країн Східної Європи», -акцентувала керівниця відділу корпоративної соціальної відповідальності агрохолдингу МХП.

Як зазначила Нагірняк, комплексний підхід МХП до соціальних аспектів у регіонах присутності компанії забезпечує надійне партнерство з громадами та урахування інтересів усіх зацікавлених сторін.

Представниця МХП також звернула увагу на те, що компанія, як соціально відповідальний бізнес, під час пандемії не стояла осторонь та долучилась до підтримки українців у боротьбі з COVID-19. Холдинг взяв під опіку Вінницьку та Черкаську області, як регіони своєї найбільшої присутності, на потреби яких було виділено 15 та 14 млн грн відповідно. Крім того, ще 55 млн грн компанія спрямувала до загальнонаціонального фонду протидії COVID-19. Загалом на боротьбу з пандемією МХП виділив 84 млн грн.

27 жовтня відбувся другий вебінар «Сталий розвиток компаній: історії успіху країн Східної Європи та Середньої Азії» серії Ukrainian Agribusiness Sustainability Webinar Series від Нідерландського банку FMO та консалтингової компанії AVGroup. На онлайн-захід зареєструвалися 210 учасників з 35 країн світу. Своїм досвідом поділились представники провідних українських агрокомпаній та представниця міжнародної організації Глобальної ініціативи зі звітності.

Фото: МХП