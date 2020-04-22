Агрохолдинг МХП виділив на боротьбу з коронавірусом 84 мільйони

Агроіндустріальний холдинг МХП виділив на боротьбу з пандемією коронавірусу 84 млн грн, допомогу вже отримали 110 медичних закладів у 26 районах Вінниччини та Черкащини.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі МХП.

«Від початку пандемії коронавірусу на боротьбу із ним агроіндустріальним холдингом МХП (ТМ «Наша Ряба», «Бащинський» та інші) було виділено 84 млн грн. З них 55 млн спрямовано до загальнонаціонального фонду, розподіленням коштів якого займаються фахівці МОЗ. Ще 15 та 14 млн направлено на потреби підопічних компанії Вінницької та Черкаської областей відповідно. Закупівлі у межах цих сум холдинг проводить самостійно через благодійний фонд «МХП — Громаді», - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що 16 березня відбулася зустріч Володимира Зеленського з представниками найбільших українських компаній, в результаті якої Президент закликав бізнес допомогти державі та суспільству подолати виклики, що ставить перед країною пандемія коронавірусу. МХП взяла під опіку Вінниччину та Черкащину, як області найбільшої присутності компанії. Спільно з місцевою владою холдинг започаткував платформи «Спільнодія Вінниччина: здолати COVID-19» та «Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19», які об’єднують навколо себе зусилля по боротьбі з коронавірусом та курують їх. До ініціативи вже приєдналися десятки місцевих бізнесменів.

У межах своєї допомоги через платформи «Спільнодія Вінниччина: здолати COVID-19» та «Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19» МХП вже спрямував до медичних закладів Вінницької та Черкаської областей 4 апарати штучної вентиляції легенів та близько 115 000 засобів індивідуального захисту для медичного персоналу (ЗІЗ), зокрема респіратори та маски - 44 500 шт., захисний одяг для лікарів - 10 500 шт., інше (шапочки, бахіли, захисні окуляри, щитки, рукавички) - 60 000 шт.

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Крім того, агрохолдинг надав понад 2 800 л антисептичних засобів, 1 400 експрес-тестів на коронавірус, а також відсмоктувачі, набори для інтубації, кисневі балони та ін.

«Ми оперативно налагодили процеси закупівлі потрібних товарів, зокрема це засоби індивідуального захисту, експрес-тести, дезінфектори та багато іншого. Попри їх дефіцит, доставки ЗІЗ відбуваються у лікарні щодня. Щодо обладнання, то чотири апарати ШВЛ нам вдалося придбати на території України, вони сьогодні вже в лікарнях. Основну партію такого обладнання вже оплачено і ми очікуємо його поставки з-за кордону на початку травня. До нашої ініціативи приєдналися інші представники бізнесу Черкащини і Вінниччини, окремі з них перерахували кошти на рахунок благодійного фонду «МХП — Громаді», що гарантувало швидку закупку і доставку потрібних товарів», — зазначив Ігор Лещенко, заступник голови правління МХП з корпоративної соціальної відповідальності (КСВ).

За його словами, позиція МХП у протидії поширенню коронавірусу — кейс доброго порозуміння між органами влади, органами місцевого самоврядування, бізнесом та громадськістю, що може надалі слугувати прикладом для вирішення й інших складних питань у суспільстві. Цей факт доводить, що холдинг має високий рівень довіри не лише серед людей, а й серед місцевого бізнесу.

Зазначається, що усі підприємства холдингу допомагають у боротьбі з пандемією на місцевому рівні, а саме: забезпечують усі необхідним ФАПи, центральні районні лікарні, центри первинної медико-санітарної допомоги, закуповують засоби захисту для лікарів та допомагають фінансово.

МХП — соціально відповідальна компанія, яка щорічно інвестує десятки мільйонів гривень у проєкти корпоративної соціальної відповідальності. У 2019 році холдинг спрямував на КСВ понад 177 млн грн. Кошти пішли на інфраструктурні, культурні та освітні проєкти та інші потреби громад присутності компанії. «МХП ніколи не стояв осторонь проблем держави та суспільства — ми завжди допомагали, розвивали регіони. Не можемо залишитись в стороні й цього разу», — підкреслив Юрій Косюк, голова правління МХП.

Фото: МХП