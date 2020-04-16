МХП та Біоенергетична асоціація України провели спільні наукові дослідження

Агроіндустріальний холдинг «Миронівський хлібопродукт» та Біоенергетична асоціація України провели перший етап спільного лабораторного дослідження оцінки потенціалу виходу біогазу з різних видів біомаси.

Про це повідомляє пресслужба МХП.

«R&I Hub МХП Еко Енерджи та Біоенергетична асоціація України провели перший етап спільного лабораторного дослідження оцінки потенціалу виходу біогазу з різних видів біомаси», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначають учасники дослідження, біоенергетика для України є одним зі стратегічних напрямів розвитку енергетичного сектора та економіки в цілому, враховуючи високу залежність країни від імпортних енергоносіїв, в першу чергу, природного газу, і великий потенціал біомаси, доступної для виробництва енергії.

«Використання біомаси та біогазу має значний потенціал виробництва тепла та електроенергії завдяки наявним залишкам рослинництва та тваринництва у сільському господарстві, сприятливим кліматичним умовам, а також наявністю значних площ сільськогосподарських угідь.

Біогазові установки мають численні переваги порівняно з викопним паливом та іншими видами відновлюваних джерел енергії, тому дослідження потенціалу утворення біогазу з різних видів біомаси є надзвичайно актуальним для України», - наголосив президент МХП Еко Енерджи Олександр Домбровський.

У холдингу зазначають, що метою спільного дослідження є порівняння властивостей різних типів сільськогосподарської біомаси з утворення біогазу для подальшого оптимального використання біомаси у виробничому процесі промислових біогазових комплексів. У ході лабораторних експериментів використовувались наступні види біомаси: солома зернових сільськогосподарських культур, лушпиння соняшника, пелети з різних видів сільськогосподарських відходів та жировмісні речовини.

«Роль біоенергетики в українській економіці може і має бути значно потужнішою. України має потужний аграрний сектор та значний потенціал його розвитку, тому біоенергетика – це критично важливий напрям для нашої держави. Реалізація біоенергетичних проєктів дозволяє ефективно трансформувати сільськогосподарські відходи в зелену енергію та екологічно чисті органічні добрива. Тому лабораторні дослідження потенціалу утворення біогазу з різних видів біомаси – надзвичайно важливий та актуальний науково-практичний напрям», - додав Домбровський.

За даними пресслужби МХП, отримані результати експерименту допоможуть розробити оптимальну модель управління промисловими біогазовими комплексами для досягнення стабільних виробничих та біологічних параметрів, враховуючи потенціал утворення біогазу з різних видів вхідної сировини.

«В промисловому птахівництві України генерується майже 3,3 млн тонн посліду на рік, який містить близько 20 тис. тонн амонійного азоту. З такого обсягу посліду можна згенерувати майже 0,3 млрд м³ біометану та одночасно перевести амонійний азот в доступну для рослин форму. Велику перспективу в якості сировини для біогазових установок мають також лігноцелюлозні пожнивні рештки — солома, стебла та інші залишки кукурудзи та соняшника. Власне, дослідженню виходу біогазу з такої сировини й присвячена спільна наукова робота», - прокоментував перспективи виробництва біогазу голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха.

Звертається увага на те, що сучасні інформаційні технології дають змогу партнерам працювати дистанційно та обговорити результати дослідження та наступні кроки в режимі відеоконференції.

Біоенергетична асоціація України – це неприбуткова громадська спілка, що об’єднує бізнес та експертів для розвитку біоенергетики в Україні. МХП Еко Енерджи вже давно активно співпрацює з Біоенергетичною асоціацією України, а з 2019 року є її членом. Попереду у партнерів ще багато важливих спільних проєктів, зазначають у МХП.

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