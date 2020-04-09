Накопичення та збереження енергії: МХП починає інноваційний проєкт Energy Storage

Агроіндустріальний холдинг «Миронівський хлібопродукт» розпочинає реалізацію концептуального проєкту будівництва Energy Storage - акумуляторної системи накопичення електричної енергії.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі холдингу.

«Україна та весь світ вже сьогодні стоїть перед глобальним викликом накопичення та збереження енергії. Для забезпечення стабільної роботи ОЕС – об’єднаної енергетичної системи України, а також для демонополізації, декарбонізації та діджиталізації енергетики гостро постало питання створення та запуску проєктів з накопичення, зберігання та балансування енергії... Агроіндустріальний холдинг «Миронівський хлібопродукт» завжди був в авангарді енергоефективних технологій і дбав про енергобезпеку та власну енергонезалежність. Тому в «МХП» розпочали реалізацію концептуального проєкту будівництва Energy Storage у Вінницькій області в рамках створення енергокластеру MHP Energy Hub», - йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, реалізацією всіх інноваційних енергетичних проєктів агрохолдингу займається ПрАТ «МХП Еко Енерджи», яке є активним постачальником електроенергії та керуючою компанією найбільших виробників енергії з біогазу в Україні. Нині компанія має намір побудувати перший в Україні BESS потужністю 25 МВт.

Першим кроком «МХП Еко Енерджи» анонсує проведення тендеру на розробку техніко-економічного обґрунтування підключення BESS до електричних мереж, з можливістю використання в майбутньому технологій розумних мереж (Smart GridTechnologies).

Реалізація проєкту з будівництва BESS потужністю 25 МВт в місті Ладижин Вінницької області почнеться у 2020 році та буде проходити в чотири черги:

- І черга: 5 МВт/5 МВт год;

- ІІ черга: 5 МВт/5 МВт∙год (загальна потужність 10 МВт/10 МВт год);

- ІІІ черга: 5 МВт/5 МВт год (загальна потужність 15 МВт/15 МВт год);

- IV черга: 10 МВт/10 МВт год (загальна потужність 25 МВт/25 МВт год).

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«Україні необхідно зменшити залежність від «брудної» енергетики та вкрай швидко модернізувати енергетичну інфраструктуру на основі використання Energy Storage та Smart Grid, щоб залишаться економічно конкурентоздатними та енергетично незалежними. Накопичення енергії дасть змогу мати джерело живлення, яке буде доступне 24/7. Зберігання енергії відіграє важливу роль у створенні більш гнучкої та надійної системи роботи електромережі. Цей проєкт є важливим кроком та прикладом для всього українського бізнесу та інших підприємств, адже ми хочемо показати всім, що отриману енергію можна використовувати для власних потреб підприємств, для оптимізації енергоспоживання і забезпечення енергетичної незалежності всього виробничого циклу. Із появою нових прогресивних технологій, саме накопичення енергії може відіграти вирішальну роль у переході України до 100% чистої енергії та енергетичної незалежності», - зазначив президент ПрАТ «МХП Еко Енерджи» Олександр Домбровський.

ПрАТ «МХП Еко Енерджи» запрошує світових лідерів енергетичної галузі долучитися до реалізації інноваційного проєкту.

Фото: МХП