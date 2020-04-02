МХП відроджує родючість українських ґрунтів

ПрАТ "Миронівський хлібопродукт" на базі свого біогазового комплексу у Вінницькій області (поблизу м. Ладижин) у поточному році розпочав пілотний проєкт «Відродження родючості ґрунтів за допомогою органічних добрив».

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі МХП.

За словами Олександра Домбровського, президента «МХП Еко Енерджи», біогазовий комплекс – це високотехнологічний об’єкт, що перетворює органічні відходи сільського господарства у «зелену» енергію та чисті органічні добрива за найвищими світовими екологічними стандартами.

У проєкті значна увага приділена питанню відновленню родючості ґрунтів України, оскільки органічні біодобрива, що виробляються біогазовим комплексом, мають високий вміст необхідних для рослин елементів живлення.

«Це дозволяє збільшити частку гумусу, розкислити ґрунти та відновити їх родючість. Використання органічних добрив може стати досить серйозним підґрунтям для розвитку органічного землеробства та вивести Україну в світові лідери з виробництва екологічно чистої продукції», - заявив Домбровський.

Він додав, що проєкт вже зацікавив фермерів Вінницької області - у них з’явилась можливість використання органічних добрив.

Так, у березні цього року відбулося пілотне внесення органічних добрив на поля фермерів Тульчинського району Вінницької області в рамках проєкту «Відродження родючості ґрунтів за допомогою органічних добрив».

«МХП та його біогазовий комплекс може стати базою для потужного розвитку органічного виробництва не тільки у Тульчинському та Тростянецькому районах, а й у всій Вінницькій області та Україні загалом», - наголосив Домбровський.

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Зазначається, що перевагами органічних добрив, що виробляються на біогазових комплексах МХП є: універсальність; підвищення вміст гумусу; покращення водного і повітряного режимів ґрунтів; містять повний комплекс необхідних NPK, макро- та мікроелементів, органічні сполуки, що покращують структуру ґрунту, та гумінові кислоти; дозволяють збільшити врожайність; здатність розкислювати ґрунти; відповідають екологічним та органічним способам землеробства; − добрива можна вносити у будь-яку пору року; відсутність патогенних організмів.

«Використання органічних добрив створює передумови для розвитку органічного сільськогосподарського виробництва, що дозволить фермерам збільшити дохід від реалізації продукції.

Наша мета – сталий та збалансований розвиток аграрного сектора регіону, основою якого є екологічно чисте виробництво», - зазначив президент «МХП Еко Енерджи»,

За його словами, органічна продукція, «зелена» енергія та чисте довкілля – це основа здоров’я людини, а відповідно – й головні складові профілактики хвороб та епідемій.

Фото з відкритих джерел