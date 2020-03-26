МХП перерахував 55 мільйонів до фонду протидії коронавірусу

Найбільший український виробник курятини, агроіндустріальний холдинг МХП, виділив 55 млн грн для загальнонаціонального фонду з протидії коронавірусу.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі МХП.

Гроші будуть спрямовані на найнагальніші потреби: експрес-тести для діагностики коронавірусу, апарати штучної вентиляції легенів, засоби індивідуального захисту тощо. Розподілом коштів займуться фахівці Міністерства охорони здоров’я.

Як зазначили в пресслужбі, фінансову допомогу було виділено в межах домовленостей між владою та представниками великого бізнесу, досягнутих під час зустрічі, організованій Президентом 16 березня. Крім того, МХП взяв під опіку Вінницьку та Черкаську області, як регіони своєї найбільшої присутності. На їхні потреби холдингом було виділено 15 і 14 млн грн відповідно. Таким чином, на сьогодні компанія вже спрямувала на боротьбу з пандемією 84 млн грн.

На Вінниччині та Черкащині владою у співпраці з бізнесом вже створено оперативні штаби для координації дій спрямованих на боротьбу з коронавірусом. МХП - ключовий партнер. Крім фінансової допомоги, холдинг взяв на себе всі процеси закупівель в межах виділених ним коштів - ними вже займаються фахівці з матеріально-технічного забезпечення МХП, підкреслили в пресслужбі.

В МХП закликають усіх, хто має змогу допомогти суспільству та державі в боротьбі с пандемією коронавірусу, долучатися та брати активну участь у подоланні складних викликів, що стоять перед людством. В компанії вірять, що лише спільними зусиллями можна подолати глобальні загрози.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню Covid-19.

За даними МОЗ, станом на ранок 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.