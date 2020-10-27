МХП у Європі: Perutnina Ptuj стала кращою у категорії великих компаній Словенії

Придбана МХП у 2019 році словенська компанія Perutnina Ptuj, стала кращою у категорії великих компаній Словенії.

Про це Укрінфому повідомили в пресслужбі МХП.

Зазначається, що одна з найбільших інвестицій МХП у 2019 році – покупка компанії Perutnina Ptuj. За рейтингом Штирійської торгової палати, Perutnina Ptuj визнана кращою компанією у категорії великих компаній Подравського регіону (Словенія) у 2019 році.

«Це перше придбання потужностей в Європі холдингом МХП. Для нас та для України в цілому важливо розширювати свою присутність на європейських ринках. І я дуже радий, що Perutnina Ptuj продовжує демонструвати чудові результати діяльності та знаходить визнання професійної спільноти», - прокоментував голова правління МХП Юрій Косюк.

У холдингу інформують, що Perutnina Ptuj – найважливіша спеціалізована корпорація з переробки м'яса у Південно-Східній Європі. Це компанія з 110-літньою історією та відданими прихильниками, продукцію якої щодня споживає понад 2 млн людей. Торговельні марки: Perutnina Ptuj, POLI, Jata, Topiko, Pullus, Agronatur.

«Ми працюємо на багатьох ринках і усвідомлюємо величезну відповідальність перед нашими споживачами. Завдяки оптимізації ми зберегли ринкові частки, збільшили продажі в певних регіонах, зберегли стабільність і високу впізнаваність наших брендів на усіх ринках. Хороші результати – це відображення роботи всіх учасників процесу. Ця нагорода є визнанням усіх співробітників, керівництва компанії, а також наших споживачів», - зазначив генеральний директор Perutnina Ptuj Енвер Шишич.

У МХП також додали, що Perutnina Ptuj працює у 22 країнах та має потужності у Хорватії, Сербії, Боснії та Герцеговині, Австрії, Македонії та Румунії. Головний офіс знаходиться у Словенії.

Компанія виробляє продукцію з м’яса птиці та вирощує корми у кожній країні, де має виробництво та залучає місцеве населення до роботи чи співробітництва. Гарантує преміумякість своєї продукції, забезпечуючи контроль на всіх етапах: від поля до виделки.

Фото: Наталії Кравчук "НВ" та з відкритих джерел