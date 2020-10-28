Уряд погодив законопроєкт про пенсії, вартість програми - понад 500 мільйонів

Уряд погодив законопроєкт щодо пенсійного забезпечення та соціального захисту громадян похилого віку, щоб внести його на розгляд Верховної Ради.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

«Затвердили для направлення до парламенту законопроєкт щодо пенсійного забезпечення та соціальний захист громадян похилого віку», - написав Шмигаль.

За його словами, у чинному законі є низка невідповідностей, які пропонується цим законопроєктом урегулювати. Зокрема, в частині забезпечення рівних можливостей для громадян похилого віку, надання їм гарантій, необхідних для створення умов активного й здорового довголіття, вчасного надання допомоги.

Орієнтовна вартість цієї програми - понад 500 млн грн.