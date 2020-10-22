Нафтогаз готується до виходу на ІРО за кілька років

Нафтогаз України ставить за мету за кілька років здійснити первинне публічне розміщення (IPO) міноритарного пакету на одній з провідних міжнародних бірж.

Про це йдеться у повідомленні НАК на Facebook, повідомляє Укрінформ.

«Ми ставимо за мету вихід на IPO за кілька років», - йдеться у повідомленні.

Як пояснили у компанії, IPO (Initial Public Offering) - це спосіб залучити додаткові фінанси, розповісти про свою компанію всьому світу, оцінити її вартість та увійти до клубу компаній, які управляються ефективно та за прозорими принципами, зрозумілими в світі. При цьому, як переконують у НАК, «Нафтогаз» є і буде державним".

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України як засновник і єдиний акціонер затвердив політику власності НАК «Нафтогаз України». Цей документ необхідний для розбудови належної системи корпоративного врядування в державних компаніях. Політика власності Нафтогазу визначає мету, пріоритети, основні напрями діяльності та показники ефективності, а також спосіб, у який держава реалізує свої права власності. Згідно з відповідним рішенням уряду, наглядова рада «Нафтогазу» має в тримісячний термін подати на затвердження уряду проект стратегії «Нафтогазу».