Нафтогаз готується до виходу на ІРО за кілька років

Нафтогаз готується до виходу на ІРО за кілька років

Укрінформ
Нафтогаз України ставить за мету за кілька років здійснити первинне публічне розміщення (IPO) міноритарного пакету на одній з провідних міжнародних бірж.

Про це йдеться у повідомленні НАК на Facebook, повідомляє Укрінформ.

«Ми ставимо за мету вихід на IPO за кілька років», - йдеться у повідомленні.

Як пояснили у компанії, IPO (Initial Public Offering) - це спосіб залучити додаткові фінанси, розповісти про свою компанію всьому світу, оцінити її вартість та увійти до клубу компаній, які управляються ефективно та за прозорими принципами, зрозумілими в світі. При цьому, як переконують у НАК, «Нафтогаз» є і буде державним".

Читайте також: Кабмін затвердив політику власності Нафтогазу

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України як засновник і єдиний акціонер затвердив політику власності НАК «Нафтогаз України». Цей документ необхідний для розбудови належної системи корпоративного врядування в державних компаніях. Політика власності Нафтогазу визначає мету, пріоритети, основні напрями діяльності та показники ефективності, а також спосіб, у який держава реалізує свої права власності. Згідно з відповідним рішенням уряду, наглядова рада «Нафтогазу» має в тримісячний термін подати на затвердження уряду проект стратегії «Нафтогазу».

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-