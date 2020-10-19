Нафта дешевшає на тлі слабких даних про економіку Китаю

Ціни на нафту знизилися в понеділок, 19 жовтня, після повідомлень про те, що зростання китайської економіки в III кварталі виявилося не таким сильним, як очікувалося.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 42,82 за барель, що на $ 0,11 (0,26%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $ 40,73 за барель, що на $ 0,15 (0,37%) нижче рівня попередньої сесії. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $ 42,93 і $ 41,12 відповідно.

За минулий тиждень нафта Brent подорожчала на 0,2%, WTI - на 0,7%.

Згідно з урядовими даними, друга за величиною економіка світу в III кварталі зросла на 4,9% у порівнянні з минулим роком, не виправдавши очікувань аналітиків. У вересні НПЗ Китаю знизили темпи переробки, а імпорт промислових металів, підкріплений урядовими стимулами, знизився.

Китайські дані показали, що зростання у сфері виробництва товарів і надання послуг сповільнюється, тоді як дані з переробки сирої нафти і виробництва промислових металів «розчарували», сказав Хауї Лі, економіст Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC).

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Очікується, що ажіотаж щодо закупівель нафти Китаєм у IV кварталі сповільниться на тлі високих запасів і обмежених квот на імпорт сировини для незалежних нафтопереробників.

У центрі уваги ринку - онлайн-засідання міністрів моніторингового комітету ОПЕК + (JMMC), які в понеділок обговорять ситуацію на нафтовому ринку і виконання домовленостей щодо зниження нафтовидобутку.

Засідання Спільного технічного комітету ОПЕК + минулого тижня повідомило про похмурі перспективи попиту на паливо через побоювання, що продовження другої хвилі пандемії COVID-19 і стрибок видобутку в Лівії можуть призвести наступного року до профіциту на ринку нафти.

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Тим часом, видобуток, ймовірно, продовжить зростати, зокрема, завдяки його нарощуванню Лівією. Крім того, дані американської нафтосервісної компанії Baker Hughes, опубліковані в п'ятницю, показали зростання кількості діючих видобувних нафтових установок у США за підсумками четвертого тижня поспіль, що свідчить про поступове збільшення бурової активності у Штатах. Кількість діючих нафтових установок минулого тижня зросла на 12 одиниць, до 205 установок.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 42,74 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 42,98 долара за барель, що на 5 центів вище рівня закриття торгів ($ 42,93).