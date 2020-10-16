Українська делегація у Німеччині представила портфель потенційних проєктів для виробництва та постачання водню.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець представила портфель потенційних проєктів виробництва водню. За її словами, Україна та Німеччина вже розпочали діалог щодо інтеграції водневих технологій в енергетичну систему України в рамках "Ініціативи зеленого водню для Європейського Зеленого курсу 2x40 ГВт". У промисловості Німеччини наразі є попит на водень, і Україна розглядається як можливий його постачальник.

Міненерго представило у Німеччині проєкти з виробництва водню/Фото: mpe.kmu.gov.ua

"У найкоротші терміни ми маємо провести консультації та визначити спільно із Німеччиною основні пріоритетні пілотні проєкти, які можуть бути реалізовані в рамках зазначеної програми, та розробити механізми їх реалізації із визначенням джерел можливого фінансування", - зазначила Буславець.

Зокрема, для забезпечення транспортування відновлюваного водню до ЄС можливо використовувати і потужності української ГТС. Це питання має бути додатково опрацьоване разом з експертами ЄС для визначення відповідних маршрутів та комплексу заходів щодо забезпечення надійності та безпеки роботи ГТС із новим енергоносієм.

Буславець запросила німецькі компанії, у яких є досвід роботи з воднем, об’єднатись із надійними українськими промисловими партнерами для реалізації перших пілотних проєктів в Україні.

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"Ми сподіваємось на результативну співпрацю з німецькою стороною та залучення допомоги при здійсненні ключових заходів з розвитку та інтеграції водневих технологій, що, зокрема, включатиме як розробку водневої концепції, так і реалізацію обраних пілотних проєктів", - наголосила в.о. міністра.

Як повідомлялося, Міненерго розробляє дорожню карту водневої енергетики та планує розпочати роботу над концепцію розвитку водневої енергетики України до 2050 року. У рамках Експертної Ради при міністерстві вже створено відповідну Робочу групу (з розвитку водневої енергетики), до якої увійшли основні експерти водневої галузі та представники бізнес середовища. Увагу буде приділено не лише розробці водневої концепції, але й ухваленню нормативно-правової бази для забезпечення функціонування галузі водневої енергетики України та апроксимації законодавства до вимог міжнародного права в цій сфері.

Фото: mpe.kmu.gov.ua