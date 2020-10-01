МХП починає впроваджувати технології «Біогаз 5.0»

МХП починає впроваджувати технології «Біогаз 5.0»

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Укрінформ
Агрохолдинг МХП починає впроваджувати технології «Біогаз 5.0».

Про це розповів заступник голови правління агрохолдингу МХП Олександр Домбровський на онлайн-семінарі “Перспективи виробництва і споживання відновлюваних газів в Україні”, повідомили Укрінформу в пресслужбі компанії.

"Сьогодні ми вже обговорюємо та починаємо імплементувати технології «Біогаз 5.0». Це утилізація відходів, виробництво чистої енергії та органічні добрива, скорочення викидів парникових газів, виробництво СО2 та біометану, а також інтеграція технологій «зеленого» водню. Тема, яку ми обговорюємо, має два ключових аспекти: енергетичний ресурс, який ми будемо використовувати всередині країни, та енергетичний ресурс, який ми хочемо виробляти для експорту в країни ЄС”, - зазначив Домбровський.

Він додав, що це принципова позиція, адже інфраструктура достатньо складна: це системи очистки і підготовки біометану, який має відповідати жорстким європейським критеріям, а також логістика цього біометану. І закачувати газ в трубу для локального споживання та у ГТС України — це завдання різні.

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"Ціна енергетичної незалежності – підкреслює актуальність тематики виробництва відновлюваних газів в Україні. Адже за роки незалежності Україна імпортувала лише з РФ природного газу на суму понад 100 млрд доларів США. Компанія МХП – це не тільки провідний агрохолдинг України, ми активно працюємо над формуванням власної енергетичної безпеки, виробляємо чисту енергію на 2-х біогазових комплексах та впроваджуємо новітні технології”, - акцентував Домбровський.

Він уточнив, що Innovation agenda МХП, тобто інноваційні пріоритети холдингу, з напряму відновлюваних газів — це новітні біогазові технології: біометан, «зелений» СО2, «зелений» водень, інтеграція еко- та енергоінноваційних технологій, Research and Innovation.

За словами заступника голови правління МХП, підходи до менеджменту в біогазі також можуть бути різними: від спрощених технологій, де є питання до якості, до глибоких технологічних та інноваційних рішень, зокрема біометану та «зеленого» водню.

29 вересня МХП провів онлайн-семінар “Перспективи виробництва і споживання відновлюваних газів в Україні”. У заході взяли участь близько 100 фахівців сфери біоенергетики, серед яких представники бізнесу, агрокомпаній, асоціацій, законодавчої та виконавчої влади, громадських організацій в енергетиці, науковці, представники фінансових установ, інвестори, а також підприємці, які цікавляться питаннями виробництва і споживання відновлюваних газів. Долучилося до перегляду в прямому ефірі понад 1300 осіб.

Фото, інфографіка: МХП

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