Нафта дешевшає через зниження попиту на паливо в Європі та США

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю, 16 жовтня, через швидке падіння попиту на паливо в Європі та США, обумовленого зростанням кількості захворювань COVID-19 в обох регіонах.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $42,76 за барель, що на $0,40 (0,93%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $40,60 за барель, що на $0,36 (0,88%) нижче рівня попередньої сесії. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $43,16 і $40,96 відповідно.

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Попит на паливо продовжує падати, оскільки зростання захворюваності COVID-19 змусило деякі європейські країни, такі як Велика Британія і Франція, запровадити від сьогодні обмежувальні заходи: блокування і комендантську годину. Середній Захід США також повідомив про збільшення кількості випадків захворювання через зниження температури.

ОПЕК+прагне зменшити скорочення поставок з діючих 7,7 млн ​​бар./добу. (б/с) до 5,8 млн б/с з 1 січня 2021 р. Схоже, учасники групи ігнорують швидко падаючий попит, який, за словами генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркіндо, виглядає «анемічним». Однак зростання поставок із Лівії і все більш ведмежі перспективи попиту можуть змусити ОПЕК+продовжити діючі скорочення в майбутньому році.

«Всі погляди прикуті до дій ОПЕК+з січня», - сказав агентству Reuters генеральний менеджер з цінних паперів Nissan Securities Хіроюкі Кікукава. Спільний міністерський комітет з моніторингу ОПЕК збереться 18 жовтня. ОПЕК визначить політику у сфері нафтовидобутку на своєму наступному міністерському засіданні, яке відбудеться 30 листопада та 1 грудня.

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Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у своєму звіті, опублікованому цього тижня, зазначило, що "друга хвиля випадків захворювання COVID-19 і нові обмеження на пересування в даний час уповільнюють зростання попиту".

МЕА зберегло прогноз попиту на 2020 рік на рівні 91,7 млн ​​б/с, що на 8,4 млн б/с менше, ніж у 2019 році. "Наш прогноз на 2021 рік також значною мірою не змінився і, становить 97,2 млн б/с, що означає приріст на 5,5 млн б/с порівняно з 2020 роком", - зазначає агентство.

Запаси нафти в США за тиждень, що завершився 9 жовтня, скоротилися на 3,8 млн барелів, повідомило американське Міненерго напередодні. Експерти, опитані S&P Global Platts, у середньому очікували зниження запасів на 2,3 млн барелів. Запаси на терміналі в Кушинга, де зберігається нафта, що торгуються на NYMEX, збільшилися на 2,9 млн барелів.

Запаси бензину в США минулого тижня зменшилися на 1,6 млн барелів, дистилятів - на 7,2 млн барелів. Аналітики очікували зниження відповідно на 1,8 млн барелів і 2,5 млн барелів.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 42,69 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 43,11 долара за барель, що на 5 центів нижче за рівень закриття торгів ($43,16).