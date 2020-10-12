ФДМУ підписав договір з польською нафтогазовою компанією щодо приватизації в Україні

Україна та Польща підписали договір щодо розширення доступу до українських об’єктів приватизації.

Церемонія підписання відбувалася в присутності Президентів двох країн Володимира Зеленського та Анджея Дуди, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

“Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко та голова державної компанії Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG) Єжи Квєцінський підписали Договір щодо нерозголошення потенційним покупцем конфіденційної інформації про об’єкти приватизації між Фондом державного майна України та польською державною нафтогазовою компанією Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A”, - ідеться в повідомленні.

За даними ОП, документ дасть змогу компанії PGNiG на умовах конфіденційності отримати широкий доступ до інформації про об’єкти приватизації, “щоб із повнотою знань про активи включитися в боротьбу за них”.

Зазначається, що початок співпраці ФДМУ з PGNiG має дати сигнал інвесторам інших країн, що Україна відкрита до інвестицій.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Польщі Анджей Дуда 11-13 жовтня перебуває з офіційним візитом в Україні.