Зеленський вніс у Раду карантинні зміни до законів про банкрутство

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання процедур банкрутства на період карантину.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані на сайті парламенту.

Документ зареєстровано за номером 4220.

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Водночас тесту законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання окремих питань процедур банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19» та супровідних до нього документів на вебпорталі ВР поки не оприлюднили.

Як повідомляв Укрінформ, Президент 20 жовтня виступить у Верховній Раді зі щорічним посланням щодо стратегічних напрямків розвитку держави.