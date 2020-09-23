Закон про заборону на стягнення майна за валютними кредитами передали на підпис Президенту

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про заборону на стягнення майна за валютними кредитами, ухвалений із пропозиціями Президента Володимира Зеленського.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація зазначається у картці законопроєкту №3640 на сайті парламенту.

У графі «Дати і стан проходження» зазначено, що 22 вересня закон повернуто з підписом Голови ВР і передано на підпис Президенту.

Глава держави запропонував відтермінувати втрату чинності Законом «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» до 21 квітня 2021 року (18 місяців з дня набрання чинності Кодексом України з процедур банкрутства).

Водночас передбачається, що за кредитним договором не може бути примусово без згоди власника відчужене майно, що віднесене до нерухомого житлового майна або об’єкт незавершеного житлового будівництва за умови, що таке нерухоме житлове майно використовується як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя або є об’єктом незавершеного житлового будівництва, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності немає іншого нерухомого житлового майна.

Також не може бути примусово, без згоди власника відчужене майно, якщо загальна площа житлового майна не перевищує 140 м² для квартири та 250 м² для житлового будинку.

Закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті “Голос України”

Як повідомляв Укрінформ, 16 вересня Верховна Рада ухвалила закон про заборону на стягнення майна за валютними кредитами із пропозиціями Президента.

Фото: president.gov.ua