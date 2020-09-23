Закон про е-торгівлю ліками передали на підпис Зеленському

Закон про е-торгівлю ліками передали на підпис Зеленському

Укрінформ
Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація зазначається в картці законопроєкту №3615-1, опублікованій на сайті парламенту.

У графі «Дати і стан проходження» зазначено, що 22 вересня закон повернуто з підписом Голови ВР і передано на підпис Президенту.

Закон врегульовує правовідносини у сфері дистанційної торгівлі лікарськими засобами та забезпечення захисту кінцевого споживача від таких ризиків, як недотримання умов зберігання та перевезення лікарських засобів і порушення процедури обігу лікарських засобів включно з можливістю потрапляння до пацієнта неякісних або фальсифікованих засобів.

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Водночас документ врегульовує збільшення відсотка випадків самолікування і, як наслідок, негативного впливу на здоров’я кінцевого споживача; відсутності належної фармацевтичної опіки по відношенню до споживача; неконтрольоване і незаконне втручання у процес доставки ліків умовних сервісів та сторонніх осіб, які не мають права її здійснювати з метою їх імплементації у національному законодавстві та адаптації регулювання даного процесу відповідно до законодавства ЄС.

Відповідні зміни внесено до статей 2 та 19 закону «Про лікарські засоби».

Закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті “Голос України” та вводиться в дію за три місяці з дня набуття чинності.

Як повідомляв Укрінформ, 17 вересня Рада ухвалила закон “Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про лікарські засоби" щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами”.

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