Коронакриза може коштувати світу $28 трильйонів у наступні п'ять років - МВФ

Орієнтовний збиток для глобальної економіки від пандемії коронавірусу, яка спричинила найгіршу з часів Великої депресії кризу, може коштувати світу 28 трлн доларів упродовж наступних п'яти років.

Про це заявила в середу під час пресконференції у Вашингтоні директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Упродовж наступних п'яти років криза може коштувати, за наявними оцінками, близько $28 трильйонів втрат для ВВП", - зауважила глава Фонду.

Вона нагадала, що за дев'ять місяців глобальна криза забрала життя більше мільйона людей та розвернула глобальну економіку у зворотному напрямі. Різко зросли показники безробіття, бідності та суттєво підвищився ризик для економік країн з низьким доходом.

"За останні пару місяців картина стала менш похмурою, але ми все ще прогнозуємо найгіршу глобальну рецесію після Великої депресії. Ми очікуємо падіння показників економічного зростання до "мінус" 4,4% цього року", - зазначила Георгієва.

Проте, за її словами, є й позитивні новини.

"Ми бачимо безпрецедентні зусилля щодо розробки вакцини та ліків, ми бачимо надзвичайні та скоординовані фіскально-грошові заходи, які створюють тверду основу для світової економіки", - підкреслила директор-розпорядник МВФ.

Вона наголосила, що світ почав учитися тому, як жити з вірусом.

"Попри те, що в наших прогнозах є величезна доля невизначеності, ми все ж передбачаємо часткове й нерівномірне відновлення в 2021 році", - зауважила Георгієва.

У цьому зв'язку вона підкреслила, що глобальне економічне зростання наступного року очікується на рівні 5,2% від ВВП.

Як повідомлялося, за даними сайту Worldometers, станом на 14 жовтня у світі зареєстровано 38 449 404 випадки коронавірусу, із них 1 092 251 летальний.