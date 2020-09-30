COVID-19 мав негативний вплив на работу небанківських фінустанов - НБУ

Страхові компанії менше постраждали під час коронакризи аніж кредитні спілки та ломбарди.

Про це повідомляє пресслужба НБУ за підсумками роботи небанківського ринку за перше півріччя 2020 року, передає Укрінформ.

Результати поданої звітності свідчать, що коронакриза помірно вплинула на діяльність страховиків, проте істотніше позначилася на обсягах кредитування іншими небанківськими фінансовими установами.

Стосовно страхового ринку, то в умовах карантинних заходів і зниження економічної активності страховики, які прозвітувалися, продемонстрували зростання валових страхових премій (+4,4%) у першому півріччі. Загалом обсяг страхових премій за звітний період становив 21 млрд грн. У цілому ж розмір зібраних страхових премій у першому півріччі 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року зменшився. Причиною цього став добровільний вихід із ринку за вказаний період 20 страховиків.

Що стосується кредитних спілок, то вони виявились найуразливішими до карантинних обмежень з-поміж інших небанківських установ.

У березні 2020 року кредитні спілки було віднесено до установ, офісам яких на певний період було заборонено приймати клієнтів. На законодавчому рівні було запроваджено обмеження щодо нарахування штрафів та пені за прострочення повернення кредитів. Це, у свою чергу, призвело до погіршення якості кредитного портфеля, оскільки традиційно кредити цих фінустанов забезпечуються лише поруками. У першому півріччі спостерігалося загальне зниження фінансової активності осіб старшого віку, кількість яких серед членів кредитних спілок досить значна.

Загалом до Національного банку подало звітність 224 кредитних спілки із 327. Обсяг наданих кредитів у першому півріччі зменшився на 9% порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Водночас обсяг залучених депозитів у цей період збільшився на 12%

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Що стосується фінансових компаній та ломбардів, то ринок надання позик фінансовими компаніями, який останніми роками бурхливо зростав на 50 і більше відсотків за рік, у першому півріччі 2020 року продемонстрував зниження обсягів показників діяльності. Обсяг наданих кредитів у першому півріччі 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився на 20%.

У лізингових компаній та ломбардів обсяг наданих послуг у першому півріччі 2020 року порівняно з другим півріччям минулого року впав більш як на 20%.