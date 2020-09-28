НБУ розробив критерії оцінки ступеня ризику для небанківських установ

Національний банк має намір встановити критерії оцінки ступеня ризику для небанківських фінустанов.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що Національний банк України оприлюднив для громадського обговорення проєкт положення про встановлення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, їхня суспільна важливість, на підставі яких визначається періодичність проведення планових інспекційних перевірок.

Встановлення критеріїв дозволить визначати періодичність проведення планових інспекційних перевірок небанківських установ. На сьогодні нормативно-правових актів з цього питання немає.

Зауваження та пропозиції до проєкту положення приймають до 1 листопада 2020 року на електронну адресу Національного банку.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк 1 липня 2020 року прийняв повноваження з регулювання ринків небанківських фінансових послуг.