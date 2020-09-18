Керівництво НБУ зберегло стабільність грошово-кредитної політики – Нацрада реформ

Таку думку щодо діяльності НБУ під керівництвом Кирила Шевченка у коментарі Укрінформу висловив заступник голови виконавчого комітету Національної ради реформ Олександр Ольшанський.

«НБУ має залишатися твердою та не політизованою опорою для економіки, та в першу чергу проводити прогнозовану політику. Тут я маю надію на професійні якості нового керівника», - зауважив Ольшанський.

За його словами, жоден з апокаліптичних сценаріїв, які малювали деякі експерти, не стався.

Ольшанський висловив думку, що новому керівництву НБУ вдалося зберегти стабільність та спадкоємність грошово-кредитної політики, і це дає впевненість, особливо якщо враховувати цифри озвучені в проєкті бюджету на 2021 рік.

Як повідомляв Укрінформ, 16 липня Верховна Рада ухвалила постанову "Про призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України".

Шевченко до цього призначення із травня 2015 року обіймав посаду голови правління "Укргазбанку". У 2012-2014 роках був радником керівника "Ощадбанку".

У банківській сфері Шевченко з 1994 року, де працював в "Українському кредитному банку" (зараз А-Банк), в банку "Фінанси та Кредит". Після очолював Державну іпотечну установу. Також у 2009 році кілька місяців був радником прем'єра Юлії Тимошенко.